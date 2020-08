Mircea Bravo a dat lovitura pe youtube. Câți bani a câștigat într-un singur an. S-a aflat acum

Cu peste 2,5 milioane de urmăritori pe Facebook și peste 860.000 de fani pe Youtube, Mircea Bravo este în prezent unul dintre cei mai de succes vloggeri români, rivalizând cu Selly.

Cunoscutul vlogger Mircea Bravo câștigă bine. Veniturile sale au ”explodat” în 2019

Succesul de care se bucură tânărul în mediul online se vede și în veniturile înregistrate de firma Bravo Productions, înființată de Mircea Popa și colegul său, Cristian Iliusan, în anul 2015. El a impresionat în cei șase ani de când este în mijlocul atenției cu farse filmate pe stradă, ajungând să producă reclame pentru branduri renumite. Succesul lui se datorează și îndrăgitei sale bunici, Lenuța din Chinteni, care este personaj principal în multe filmulețe.

Conform ultimului bilanț financiar depus de Bravo Productions, compania a avut în anul 2019 un număr mediu de doi angajați, venituri de 1,8 milioane lei și un profit de 1,3 milioane lei. Cifrele mai arată că veniturile firmei au ”explodat” anul trecut, cifra de afaceri fiind de trei ori mai mare decât în 2018, când Bravo Productions înregistra o cifră de afaceri de 565.000 de lei și un profit de 337.000 de lei. În anul 2017, a înregistrat venituri de 420.000 de lei și un profit de 300.000 de lei.

La succesul său au contribuit mulți oameni

„In 2016 am hotarat sa extindem gama de produse si am realizat primele sketchuri. Mici filme in care e nevoie de cameramani, actori, scenariu scris dinainte etc. Ca orice lucru de care ne-am apucat, si la sketchuri am vrut sa fim cei mai buni si sa oferim urmaritorilor cele mai bune videouri. Ne-am extins echipa si am adus cel mai bun cameraman si cel mai bun sunetist. Sa fie o placere sa te uiti si sa asculti videoul.

Stii cand te zgarie la ureche sunetul la anumite sketchuri? Noi am spus ca nu vrem chestia asta. Apoi, am adus si oameni noi pe scenariu, adica pe idei. Un singur om nu poate sa aibe in fiecare saptamana o idee tare de video. Sunt sigur ca nu toate videourile va plac. E normal. Unele se adreseaza tinerilor sub 20 de ani, altele oamenilor de peste 30 de ani. Dar vreau sa va asigur ca fiecare video e facut ca sa va faca sa radeti”, scrie Mircea Bravo, pe Facebook, in descrierea proiectului sau.