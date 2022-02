Tânărul din Cluj care a devenit milionar în dolari din poker: „Într-o seară am câştigat 145.000 de dolari”. Cum a reușit

Un tânăr român a devenit milionar în dolari din poker. Pasiunea lui a devenit și lucrul care l-a îmbogățit peste noapte. Cosmin spune că juca în fiecare zi poker, câte 14-16 ore. Într-o seară, el a câștigat 145.000 de dolari. Cum i-a schimbat viața complet o seară și ce a făcut cu banii? Ei bine, acest impuls l-a făcut să își facă din poker un stil de viață.

Cosmin Joldiș este din Cluj și a început să joace poker în facultate. În ultimii 10 ani, el a reușit să câștige peste 1,5 milioane de dolari. Își dorește să facă asta până la pensie.

El spune că a început să studieze videoclipuri în care alții explicau cum se joacă poker corect.

„Am început în facultate, jucam cu colegii de cămin poker. Am văzut că aveam prieteni care câştigau şi am început să studiez videouri care explicau cum să joci corect poker. Le-am studiat foarte bine şi am zis: „asta, e, începem să jucăm poker”, spune tânărul.