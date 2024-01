Ce a descoperit Smiley în bucătăria hotelului din Maldive. Artistul a fost șocat: “Nu credeam că voi găsi așa ceva în Oceanul Indian”

Gina Pistol și Smiley au început noul an cu o mică vacanță în familie, alături de micuța Josephine, în Maldive, o destinație de vis care este din ce în ce mai populară. Cum a fost vacanța celor trei, aflați în rândurile următoare.

Smiley a împărtășit pe rețelele de socializare o mică parte din vacanța sa alături de Gina și Josephine. Cei trei se relaxează și își încarcă bateriile pentru noul an.

Artistul a surprins-o pe fiica lui în timp ce se plimba pe plajă și explorează locurile de vis din Maldive. De asemenea, Smiley a făcut și un mic rezumat a uneia dintre zilele de vacanță.

De dimineață au mers la micul dejun, însă după-amiază vremea nu a ținut cu ei, deoarece a plouat. Cea mai mai surpriză a fost seara, când au mers la cina oferită de hotel. Smiley avea foarte multe opțiuni, însă una singură i-a atras atenția, ceva ce nu credea că va găsi în Maldive: shawarma.

„Cum mă învârteam eu așa printre mâncărurile alese, de prin toate colțurile lumii, dau fix peste shawarma. Da, fix shawarma noastră cea de toate zilele. Normal că a trebuit să o încerc. Pot să vă spun cu simț de răspundere că a fost slăbuță față de ce avem noi în materie de shawarme în București. „In your face, Maldive! Shawarma noastră e mai bună ca a voastră.”

După un an plin de concerte și diferite proiecte, atât pentru Smiley, cât și pentru Gina, cei doi au decis să se relaxeze la început de 2024. Cei doi au postat mai multe imagini din Maldive, o bine-venită relaxare după un an plin de muncă.

„A trecut și Revelionul și acum este timpul pentru o vacanță. Păi cum să începi Anul Nou mai bine decât cu o pauză. Ne-am împachetat jumătate de casă că așa se pleacă în familie și am pornit spre țările calde. (…) Prima oprire a fost la Doha unde am admirat frumusețile aeroportului, timp de trei ore, după care am luat al doilea avion spre Male. Destul de lejer zborul. La ieșirea din aeroport ne-a întâmpinat un curcubeu de toată frumusețea.

Până pe insula unde suntem cazați am luat barca, am mers vreo 50 de minute, lejer… iarăși. Mai știți tapetul ăla pe care îl avea bunicul în baie sau în sufragerie cu palmieri pe plajă și nisipul fin ca făina și apă albastră cristalină? Locul ăsta chiar există în realitate, acum am ajuns noi aici. Locul arată superb, căsuța noastră este fix pe plajă, iar noi începem vacanța cu un pui de somn bine meritat că suntem leșinați”, a povestit Smiley pe Instagram.