Planul important pe care Gina Pistol îl are în 2024: ‘Să mă urecheați’

Ultimele zile ale anului sunt dedicate analizei și dorințelor pe care ne dorim să le transformăm în realitate în următoarele 12 luni. Mai sinceră ca niciodată, Gina Pistol a dezvăluit care este planul important pe care îl are în 2024. Vedeta a apelat chiar la ajutorul admiratorilor săi.

Gina Pistol nu mai are nevoie de prezentări. Frumoasa blondă este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țară. Anul ce tocmai se încheie a fost unul de neuitat pentru ea și familia sa, marcând finalul unui capitol important al carierei sale și începutul unuia nou, pe plan personal.

Cu toate că era implicată în două dintre cele mai importante proiecte difuzate pe micul ecran – Chefi la Cuțite și Asia Express – Gina Pistol și-a surprins fanii, anunțând că a încheiat colaborarea cu postul Antena 1.

Câteva luni mai târziu, îmbrăca rochia de mireasă și spunea cel mai frumos și emoționant DA din viața sa. Nunta ei și a lui Smiley a fost considerat evenimentul monden al anului, pe lista invitaților numărându-se cele mai mari nume din showbiz-ul de la noi din țară.

Acum, cu doar câteva zile înainte ca anul 2023 să se încheie, Gina Pistol își face deja planurile pentru 2024. Vedeta este hotărâtă să dedice timp și energie pentru a ajunge în cea mai bună formă, așa că a decis să înceapă să se ducă la sală. Prezentatoarea a făcut anunțul în mediul online, rugându-și admiratorii să o certe, dacă nu va respecta programul de antrenamente.

La începutul lunii februarie 2023, Gina Pistol își anunța retragerea din televiziune. Vedeta a dat vestea cea mare printr-un mesaj emoționant publicat pe o platformă de social media.

„Simpaticilor, dupa cum bine stiti, acusi se fac doi ani de cand am devenit mama si am inceput o noua viata.

In acesti doi ani in care mi-am continuat si activitatea ca prezentator la Chefi la cutite, mi-am dat seama ca imi doresc sa-mi dedic mai mult timp mie, familiei si in special fiicei mele. Ca si pentru voi si pentru mine acesti ani au fost foarte complicati. Nimic nu a fost asa cum stiam noi.

Anul acesta am decis sa-mi inchei povestea cu emisiunea Chefi la cutite si cu o echipa de oameni minunati de la care am invatat foarte multe lucruri despre magia numita televiziune.

Vreau sa multumesc intregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cutite si 3 de Asia Express. Le multumesc celor TREI MAGNIFICI: Chef Catalin Scarlatescu, Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Bontea, care mi-au devenit prieteni si voua pentru ca ati fost alaturi de mine in aceasta aventura minunata a vietii mele.

Vreau sa-i mai multumesc in mod special Mona Segall pentru increderea pe care a avut-o in mine, pentru toata rabdarea si pentru toate lectiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatete din lume.

Simpaticilor, aventura mea continua! Momentan alaturi de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alaturi si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv.

Pana atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atat de des cat pot!”, a scris Gina Pistol.