Ce a descoperit Săndel Bălan la nepoata lui, Ella. Andreea Bălan sigur e mândră

Săndel Bălan a descoperit ceva incredibil la nepoata sa. Se pare că norocul nu pleacă departe de casă, așa că fiica cea mare a Andreei Bălan a moștenit ceva ce cu siguranță o face extrem de mândră.

Săndel Bălan, despre Ella. Ce a descoperit la nepoata sa?

Tatăl Andreei Bălan a lucrat numai de la Ploiești, iar pentru a-și vedea fiica, soția și cele două nepoate dădea fuga la București. Săndel Bălan a fost invitat la un eveniment special de la care nu a avut cum să lipsească.

Deși vremurile sunt tulbure, bărbatul a susținut că e din ce în ce mai bine pentru el, iar cu toate că nu mai sunt evenimente lucrează foarte mult pe partea de creație, de compoziție. Artiștii pe care îi are în grijă stau acasă și se pregătesc pentru viitor.

Mulți s-ar fi așteptat ca acesta să se retragă, dar nu a ieșit încă la pensie. Toată lumea îl știe drept managerul trupei Andre, dar de bază este un inginer de top, cu două brevete de invenții și cu o fostă titulatură de șef de secție la o societate foarte mare.

Se declară mulțumit de trecerea timpului și de faptul că pe lângă domeniul artistic în care activează la moment a adus inovații la nivel național, ba chiar mondial, a susținut Săndel Bălan. Iată că relația tată-fiică nu mai întâmpină probleme, așa cum s-a arătat de multe ori în trecut.

„Sunt mândru de nepoatele mele. Ne vedem destul de des, în weekend-uri”

„Sunt mândru de nepoatele mele, Ella (3 ani şi jumătate) şi Clara (2 ani), sunt foarte frumoase. Şi merg destul de des să le văd, eu stând în Ploieşti, ele fiind în Bucureşti. Soţia stă cu nepoatele, are grijă de ele, dar ne vedem destul de des, în weekend-uri.

Ella este fiica ei cea mare şi este foarte ageră din fire, cum era şi Andreea când era mică, tot timpul întreabă, e curioasă. Şi are şi o voce foarte bună”, a declarat fostul manager al trupei Andre, pentru click.ro.

Întrebat dacă există posibilitatea ca el să se ocupe și de ea din punct de vedere muzical, fericitul bunic a mărturisit că nu știe, lăsând timpul să decidă. „Vom vedea ce va fi. Este opțiunea fiicei mele. Ce pot să spun e că are voce. Cânyă piesele deja actuale ale Andreei. Am cântat la chitară şi la flaut, la un moment dat am cântat cu Andreea Bălan la „Te cunosc de undeva”. Soţia mea a cântat muzică populară când era adolescentă. Noi ne-am cunoscut într-o tabără la Predeal, eram studenţi amândoi. „