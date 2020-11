Săndel Bălan, adevărul despre starea de sănătate a Andreei Bălan. Cum se simte vedeta

Săndel Bălan a vorbit despre starea de sănătate a fiicei sale. Cum se simte acum Andreea Bălan? Noile vești ale celebrei jurate de la emisiunea „Te cunosc de undeva” i-au șocat pe cei care o urmăresc.

Săndel Bălan vine cu detalii despre starea de sănătate a Andreei

Săndel Bălan i-a transmis un mesaj de încurajare și speranță fiicei sale, prin intermediul cancan.ro. Toți cei care au urmărit-o pe artistă încă din timpul adolescenței știu problemele pe care le-a avut aceasta cu propriul părinte. Contactat de jurnaliștii de la sursa citată, tatăl solistei i-a transmis toate cele bune moștenitoarei sale în speranța că-și va recăpăta cât mai repede puterile și sănătatea nu-i va mai crea momente dificile. Bărbatul susține că a foct cuprins de teamă și îngrijorare la aflarea veștii că solista a ajuns din nou pe mâna medicilor. În tot acest timp, acesta a ținut legătura în permanență cu soția lui, care o veghează din prima clipă pe vedetă.

„Am fost foarte îngrijorat de cum am aflat că fiica mea este din nou internată la clinica Sanador și am ținut legătura permanent cu ea și cu soția mea. Acum este bine, urmează un tratament și mă bucur că a trecut peste problema medicală. Îi transmit pe această cale că tata o iubește și-i doresc să fie mereu sănătoasă și fericită lângă nepoțelele mele, Ella și Clara!”

Săndel Bălan (Sursa: cancan.ro)

„Ella și Clara îmi dau putere”

Amintim că jumătatea trupei Andre a ajuns de urgență la spital în cursul zilei de marți, 3 noiembrie, după ce în noaptea anterioară nu a putut dormi din cauza unor dureri insuportabile din zona abdominală. Specialiștii au precizat că a fost vorba despre un abces al cavității abdominale care este un proces inflamator în care se formează o cavitate umplută cu conținut purulent între organele interne.

,,Ella și Clara 👧👶 sunt iubirile mele care îmi dau putere, ele mă împlinesc la cel mai profund nivel și pentru ele lupt în fiecare zi să fiu sănătoasă ca să pot să am grijă de ele 🙏❤️🤗🎼😍”, a fost mesajul artistei din cursul zilei de joi. „Neața, dragilor. Vreau să vă spun că sunt bine. Acum sunt sub tratament și sub observație. Abia aștept să ajung acasă să le strâng în brațe pe Ella și Clara”, a fost un alt mesaj pentru a-i asigura pe cei care o iubesc de faptul că lucrurile merg bine.