Ce a descoperit Poliția după ce a oprit un șofer în trafic: ‘Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva’

Ce a descoperit Poliția după ce a oprit un șofer în trafic? Atunci când conduci sub influența drogurilor, reprezinți un pericol pentru tine, pentru pasageri și pentru ceilalți participanți la trafic. Conform unei statistici europene, unul din patru locuitori recunoaște că a condus sub influența substanțelor ilicite. În ultimii cinci ani, aproximativ 41% dintre europeni au murit pe șosele și aveau droguri în organism. Canabisul și stimulentele au fost cele mai frecvent detectate. Se pare că un român a bătut toate recordurile. Ceea ce a descoperit Poliția i-a făcut să declară că ‘Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva’.

Consumul de droguri la volan, un adevărat flagel

Conform specialiștilor, efectele anumitor medicamente asupra abilităților de conducere diferă în funcție de modul în care acționează în creier. De exemplu, marijuana poate încetini timpul de reacție, poate afecta aprecierea timpului și a distanței și poate scădea coordonarea.

Șoferii care au consumat cocaină sau metamfetamină pot fi agresivi și nesăbuiți la volan. Anumite tipuri de medicamente eliberate pe bază de rețetă, inclusiv benzodiazepine și opioide, pot provoca somnolență, amețeli și pot afecta funcționarea cognitivă. Toate aceste efecte pot duce la accidente de mașină.

Studiile de cercetare au arătat efectele negative ale marijuanei asupra șoferilor. Au scos la iveală, inclusiv o creștere a fluturatului pe bandă, un timp de reacție slab și o atenție alterată la drum. Consumul de alcool împreună cu marijuana îi face pe șoferi să fie și mai afectați, provocând și mai multe abateri de pe banda de circulație.

Unele studii raportează că opioidele pot provoca somnolență și pot afecta gândirea și judecata. Alte studii au constatat că faptul de a fi sub influența opioidelor în timp ce conduceți poate dubla riscul de a avea un accident.

Dar niciun studiu, și nici măcar experiența polițiștilor, nu le paote cuprinde pe toate. Mai ales când vorbim de situații imprevizibile, cum este și subiectul de astăzi. Zilele trecute a avut loc un incident în care a fost impliat un șofer român din București, după miezul nopții. Un control de rutină nu avea să prevadă ceea ce a descoperit Poliția după ce a oprit un șofer în trafic. Echipajul de poliție, după ce au observat modul haotic în care se deplasa șoferul, au decis să-l oprească.

A urmat procedura standard, de teste cu etilotestul și cu DrugTest. La primul rezultatul a fost zero, dar când a venit momentul testului anti-drog, polițiștii au declarat că ‘Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva’.

Rezultatul acestui aparat nu este în procente sau cifre, ci doar pozitiv sau negativ. Ceea ce a descoperit Poliția în cazul șoferului bucureștean, poate intra ușor în cartea recordurilor. Aparatul DrugTest a dat rezultatul pozitiv la nu mai puțin de 7 substanțe interzise:

cocaină,

opioide,

benzodiazepam,

canabis,

metamfetamine,

metadonă,

ketamină.

Singura care lipsea din listă era amfetamina. După cum era de așteptat, i s-a confiscat permisul de conducere, i s-a dat amendă, și a fost dus la IML pentru confirmarea rezultatului dat de DrugTest.