Cum se face, de fapt, un test antidrog. Ce medicament banal îți poate cauza probleme cu polițiștii, foto: facebook/Poliția Romana

Poliția Română a postat pe pagina de Facebook cum se face testul antidrog și ce trebuie să știe cetățenii în situația în care ar fi supuși unui astfel de test.

Cum se face, de fapt, un test antidrog

Potrivi polițiștilor, testul:

Se desigilează;

Se scoate capacul de protecție;

Se mișcă dispozitivul de colectare în interiorul cavității bucale;

Se introduce caseta de testare în aparat;

…și se așteaptă!

”Se pot identifica următoarele stupefiante și medicamente:

Amfetamină, Benzodiazepină, Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), Cocaină, Metamfetamină, Opiacee, Metadonă, Ketamină.

În caz de rezultat POZITIV pe oricare dintre substanțe, urmează drumul la spital pentru prelevarea de mostre biologice și cercetări în cadrul unui dosar penal”, informează Poliția Română pe Facebook.

Smiley, testat și el antidrog

Mesajele internauților au fost multiple, iar medicamentul care i-a intrigat pe internauți a fost benzodiazepina. ”Stai, stai stai.. adica.. benzodiazepina iasa la un eventual control? Benzodiazepina se regaseste si in Xanax.. sau Diazepam.. ceea ce folosesc frecvent pentru nervi, deci sa inteleg ca nu trebuie sa conduc cand iau?” sau ”Interesant, daca esti sub tratament pentru psihoza sau anxietate, insomnie si iei Valium sau Xanax( fiind benzodiazepine) iti face dosar”, scriu internauții.

Amintim că ieri a avut loc o acțiune de amploare a poliției pentru prevenirea accidentelor rutiere pe Autostrada București-Constanța. Au fost instalate radare în cascadă, iar la Fetești mașinile au fost oprite pentru a fi verificate. Tot ieri, cântărețul Smiley a fost oprit și amendat de poliție, dar și testat cu testul antidrog.

”As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor”, a scris Smiley pe Facebook.