Ce a descoperit Dani Oțil în doar 10 zile de când are bebeluș, de fapt. Și soția lui a fost uimită total

Dani Oțil este un bărbat împlinit. Acesta a devenit tătic de curând și deja și-a intrat în rol cum se cuvine. El a mărturisit că și-a scos ieri pentru prima dată bebelușul afară, însă gestul său a creat iar ”vâlvă” printre internauți.

Dani Oțil și soția sa au făcut o plimbare pe-afară cu bebelușul lor, iar fanii acestora au ținut să le atragă atenția asupra acestui lucru.

Cică 2-3 luni să nu îl scoți. Ieri am scos pentru prima dată bebelușul afară. Nici bine nu a pus soția un story pe Instagram, că o fană în loc să îi scrie prietenei ei că ia uite-o și p-asta scoate copilul așa devreme afară, i-a scris, de fapt, Gabrielei”, a zis Dani Oțil în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

”Am de zece zile bebeluș și mi-am dat seama ca există mulți ”specialiști” în neonatologie pe rețelele de socializare. M-au întrebat unii de ce am scos copilul afară? Că cică e prea devreme.

Dani Oțil a vorbit și despre prima noapte petrecută cu bebelușul acasă.

”Prima noapte cu bebelușul acasă. Am dormit cam cât dormi când ești student și îți aduci iubita la cămin, dar stai în cameră cu încă patru băieți. S-a tras de ț**ă, s-a pleoșcăit, nu s-a urlat, dar nici nu s-a întâmplat mare lucru”, a fost mesajul postat de Dani Oțil pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu a născut pe data de 11 septembrie. Acesta a spus pe rețelele de socializare că a născut prin cezariană.

„Profit de faptul că bebe e la ultimul control plecat. Astăzi ne externăm. Abia așteptăm! Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele. Nu mă așteptam să fie atât de multe. Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin aici despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10.30, prin cezariană, nu stau să explic ce și de ce nu am născut natural, sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos”, a notat Gabriela Prisăcariu.