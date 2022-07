Ce a descoperit Amalia Enache la un resort premium all inclusive din Bulgaria. Acolo își face vacanța cu fiica ei

Amalia Enache se bucură de o vacanță de 5 stele pe litoralul din Bulgaria. Celebra prezentatoare TV și-a luat fiica, pe Alma, și au plecat în concediu la un resort premium all inclusive. Ce a descoperit vedeta, deîndată ce a ajuns la bulgari. A rămas cu gura căscată.

Amalia Enache nu are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute și titrate prezentatoare TV din România. În plin sezon turistic, vedeta de la PRO TV și-a luat concediu și a plecat în vacanță în Bulgaria, alături de fiica ei, Alma.

Cele două au fost profund impresionate de un resort premium all inclusive, numit Reina del Mar, în Obzor. Într-o postare pe rețelele sociale, Amalia Enache și-a împărtășit experiența cu prietenii săi virtuali, pe care i-a îndemnat să viziteze stațiunile de pe litoralul bulgăresc.

În pandemie am descoperit cât de în regulă este de fapt litoralul bulgăresc și câte opțiuni are, pentru toate gusturile. Eu aleg cele mai linistite locuri. Sunt la Reina del Mar in Obzor.

„M-ați întrebat asta, probabil pentru că vă amintiți imagini cu mine la Rio de Janeiro, Buenos Aires, prin Asia etc. Acelea sunt vacanțele de iarnă. Vara nu am motive să alerg după soare la capăt de lume, asa că aleg mereu vacanțe la distanțe mici.

Amalia Enache a mărturisit că, în timp ce iarna pleacă în Asia sau America Latină pentru a-și petrece vacanțele, pe timp de vară preferă liniștea și relaxarea în stațiunile apropiațe de casă.

Prezentatoarea TV a fost plăcut surprinsă de condițiile pe care le-a găsit în resortul ales. Amalia Enache s-a bucurat de o plajă întinsă, nisip fin, băuturi bune, mâncare delicioasă, grădini vaste și locuri de joacă special amenajate pentru cei mici, acolo unde Alma s-a distrat pe cinste.

„Ce am găsit aici? Plajă întinsă, răsărituri pentru care merita sa te trezesti in fiecare zi devreme si un resort premium all inclusive care mi-a schimbat prejudecățile despre all inclusive.

Nu ne îmbulzim la mese, sunt 4 restaurante diferite, cu enorm de multe opțiuni de hrană sănătoasă. Nu ne înghesuim nicăieri. Spatii de joacă largi, gradini intinse si o priveliste cu mare si dealuri cu paduri, in acelasi timp.”, a completat vedeta pe rețelele sociale.