Meseria pe care Amalia Enache ar fi vrut să o practice. În schimb, a ajuns știristă la PRO TV (exclusiv)

Amalia Enache a visat să devină altceva. Puțini din fanii săi știu că nu ar fi vrut inițial să fie știristă. Cei care o urmăresc de ani buni pe micile ecrane au rămas fără cuvinte atunci când au aflat asta. „A bulversat tot ce știam despre mine”, a povestit aceasta. Ea este o jurnalistă cu peste 20 de ani de experiență și una din cele mai apreciate știriste de la noi, dar nu asta și-a dorit atunci când a fost momentul să-și aleagă meseria.

Dacă nu ar fi făcut performanță pe acest plan, domeniul artistic ar fi atras-o mai tare. Jurnalista a recunoscut că puțini știu, dar i-ar fi plăcut mult să încerce actoria.

Cu toate astea, aceasta a început devreme în televiziune și a decis să meargă pe acest drum. Cu toate că iubește ceea ce face, ea se mai gândește și acum că ar tentat-o o astfel de schimbare. Din păcate, cea din urmă recunoaște că nimeni nu a văzut în ea un potențial actor.

,,Mi-ar fi plăcut să încerc actorie, dar eu am pornit foarte devreme în televiziune și televiziunea te duce în zona opusă actoriei, pentru că nu joci niciun rol acolo, ești tu, autentic.

Vedeta a povestit inclusiv o experiență inedită ce s-a petrecut la finalul anului trecut. Mai exact, Amalia Enache a cântat pe platourile Pro TV în cadrul petrecerii de Revelion.

“Am avut o experiență în iarnă pentru Revelionul Pro TV. Trebuia să cânt ceva. Și eu am fost mereu complexată de faptul că nu am o voce frumoasă și că nu știu să cânt. Am fost la niște cursuri la Crina Mardare, care pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale ultimei perioade”, a mai povestit aceasta.