Alina Pușcaș a comis-o! Vedeta a făcut furori în trafic, astfel că toată lumea a putut să o admire din plin. Chiar dacă este mămica a trei copii minunați, prezentatoarea de televiziune are o siluetă de invidiat, așa că nu mică le-a fost mirarea tuturor atunci când au văzut-o cum a plecat la cumpărături.

Fotoreporterii Impact.ro au surprins-o pe Alina Pușcaș la cumpărături, iar ținuta aleasă i-a pus în valoare trupul lucrat la sala de fitness. Prezentatoarea show-ului Te Cunosc de Undeva a ajuns la formele perfecte, așa că piesele vestimentare mulate au atras atenția tuturor șoferilor.

Alina Pușcaș a provocat un ambuteiaj în momentul în care și-a făcut apariția pe o trecere de pietoni. Mulți s-au înghesuit să îi ofere prioritate în momentul în care au văzut-o în zona Băneasa îmbrăcată într-o ținută sport, lejeră, dar foarte mulată. Totuși, vedeta a fost foarte încurcată de situația stânjenitoare, așa aproape a trebuit să se întoarcă și să meargă spre mașina ei.

Alina Pușcaș are o familie superbă și se bucură de trei copilași. Pe primul l-a adus pe lume în 2015, iar următorul i-a schimbat total viața în 2017. Vedeta nu s-a oprit aici, căci trupa a fost completată de al treilea copil ce s-a născut în 2019. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu medicul Mihai Stoenescu, dar nu a uitat niciodată de silueta ei, astfel că le-a dezvăluit de curând fanilor săi ce secrete are.

„For all my diet friends! Am terminat dieta acum 1 lună. Mănânc normal, 3 mese pe zi, cantități decente (nu ciugulesc între mese), evit sarea în continuare, mănânc de 2 ori pe săptămâna dulciuri și paste făinoase, apă plată în jur de 3 l pe zi și… am adăugat sport (cam 400 abs (n.r. abdomene) /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) în special Home Training 30 min. Cam atat. We can do it, Moms or Not!

Dieta am primit-o de la Monica Anghel, ce o face alternativ cu alte diete de ani de zile. Este evident, dieta primită de la cineva care lucrează cu ea pe partea de greutate de ani de zile. Nu am inventat-o eu! Mi-a dat rezultate excelente, m-am simțit la fel, analizele pe care le fac obligatoriu de câteva zile, sunt perfecte. Nu voi șterge video-ul, pentru că este contul meu și pentru că eu am împărtășit experiență mea care NU este o minciunia.”, le-a scris Alina Pușcaș fanilor de pe Instagram.