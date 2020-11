Ce a apărut la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, după ce Draga Olteanu Matei a murit. Rar se întâmplă așa ceva

Conducerea Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași a decis să facă un gest aparte în semn de respect pentru una din cele mai mari actrițe ale teatrului românesc. Ce au decis să facă oficialii instituției medicale după ce Draga Olteanu Matei s-a stins din viață?

Draga Olteanu Matei s-a stins din viață azi, 18 noiembrie. Medicii de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași au anunțat că în ciuda eforturilor lor actrița a părăsit această lume în noaptea dintre marți spre miercuri. Celebra actriță împlinise 87 de ani pe data de 24 octombrie, iar problemele de sănătate nu au mai lăsat-o să se bucure de încă câțiva ani de frumusețile vieții. Conducerea Spitalului unde a ajuns în stare gravă a decis să facă un gest deosebit în semn de respect pentru cariera sa fulminantă și pentru persoana impecabilă ce s-a dovedit a fi în toți acești ani. Oficialii instituției medicale au hotărât să arboreze un steag negru, de doliu, pentru legenda teatrului românesc.

Aceasta s-a numărat printre personalitățile culturale ajunse la senectute, omagiate cu prilejul Zilei Culturii Națuonale la Ateneul Român. Deși și-a dorit enorm să rămână pe scenă și în ultimii ani din viața ei, condiția sa nu i-a permis. Amintim că actrița a fost transferată de la Piatra Neamț la UPU al Spitalului de Urgență din Iași din cauza unei hemoragii digestive superioare. Chiar și la acele momente, Draga Olteanu a continuat să coopereze cu personalul medical și cu cadrele ce încercau să-i salveze viața și să le comunice date despre istoricul medical și despre tratamentul pe care-l urmează, ulterior fiind supusă unor investigații medicale.

„Doamna a ajuns transferata de la Spitalul Judetean Piatra Neamt pentru o Hemoragie Digestiva Superioara. A fost evaluata in urgenta. S-a inceput transfuzia de sange, fiind vorba de o hemoragie importanta. Este internata in acest moment in ATI. Este constienta. Comunica cu echipa medicala. S-au inceput manevrele diagnostice si terapeutice si speram ca evolutia sa fie una favorabila. Doamna are si alte patologii. Are afectiuni cardiovasculare, afectiuni endocrine care bineinteles trebuie evaluate si tratate in continuare. Spitalul Judetean Piatra Neamt este spital COVID si in plus a fost transferata pentru endoscopie, eventual endoscopie interventionala. Este internata in clinica de gastroenterologie si hepatologie, data fiind competenta acestei clinici in tratarea acestor urgente majore„

Diana Cimpoeșu, medic sef UPU Spitalul Sf. Spiridon Iasi