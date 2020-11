De ce nu a avut copii Draga Olteanu Matei. Și-a dorit să înfieze unul, dar a realizat un adevăr cumplit

Draga Olteanu Matei a murit, iar în urma ei au rămas fanii îndurerați de dispariția uneia din cele mai mari actrițe pe care le-a oferit România. De ce nu a avut copii? La un moment dat, artista a avut în minte să infieze.

Îndrăgita actriță s-a aflat în aceeași postură cu multe alte dintre starurile vremurilor trecute ale treatrului românesc, neavând în urma ei moștenitori care să-i ducă mai departe talentul sau numele. Mulți s-au gândit la faptul că nu a putut face copii sau că nu și-ar fi dorit, adevărul se află însă în a doua variantă. Aceasta a recunoscut chiar că se bucură că nu a cunoscut sentimentul matern și că mariajul ei nu a fost afectat în niciun fel de faptul că un rod al iubirii lor nu și-a făcut apariția. Actrița a subliniat în cadrul emisiunii „Agenția VIP” că femeile care nu au devenit mame nu trebuie să se simtă neputincioase sau nefericite, ci împlinite și liniștite.

„Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: Cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zilele noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului”, a spus Draga Olteanu Matei, precizând că la un moment dat a luat în calcul varianta adopţiei. „M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el”, a mai spus aceasta.

„Doamna a ajuns transferata de la Spitalul Judetean Piatra Neamt pentru o Hemoragie Digestiva Superioara. A fost evaluata in urgenta. S-a inceput transfuzia de sange, fiind vorba de o hemoragie importanta. Este internata in acest moment in ATI. Este constienta. Comunica cu echipa medicala. S-au inceput manevrele diagnostice si terapeutice si speram ca evolutia sa fie una favorabila. Doamna are si alte patologii. Are afectiuni cardiovasculare, afectiuni endocrine care bineinteles trebuie evaluate si tratate in continuare. Starea doamnei este una stabila dupa primele manevre terapeutice, in primul rand dupa transfuzia de sange, reumplerea volemica si toate celelalte tratamente facute in urgente se continua in ATI”

Diana Cimpoesu, medic sef UPU Spitalul Sf. Spiridon Iasi