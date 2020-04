Ce a ajuns să facă Pavel Bartoș, de când este în izolare. ”Înainte, nu aveam timp!”

Perioada de izolare este bine venită pentru Pavel Bartoș care a declarat că are timp acum să facă lucruri pe care, atunci când era în activitate, nu le putea face. Gătește, face teme cu fetele sale și chiar a reușit să-și relanseze canalul de Youtube, unde îi provoacă pe colegii lui atât din teatru, cât și de pe micul ecran.

Aflat în pauză de la filmările pentru Românii au Talent, cât și la teatru, Pavel Bartoș își dedică acum tot timpul pe care îl are familiei sale. Însă pentru a nu-și neglija cariera el crează conținut pentru canalul său de Youtube, acolo unde lansează diferite provocări, chiar dacă tehnologia nu e punctul său forte așa cum declară chiar el.

”În primul rând, acum am avut timpul necesar și am putut să gândesc conținut pentru YouTube. Mi-am dat seama că nu pot pune orice tip de material, trebuie să mă reprezinte și să spun ceva cu ceea ce public. Totodată, vreau să fac lucruri pe care să le pot continua și după ce se termină perioada de carantină și voi reveni la programul meu. Așa că este o perioadă în care descopăr alte lucruri, alte mijloace, încă îmi prind urechile cu tehnica, dar oricum am învățat în aceste săptămâni să fac multe lucruri pe calculator. Am descoperit ce calculator deștept am, dar nici acum nu-l exploatez la maximum (râde).”, a povestit Pavel Bartoș într-un interviu pentru Libertatea.ro