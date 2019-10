Ce a ajuns să facă Mădălin Ionescu, la doi ani după ce s-a lăsat de televiziune. S-a filmat și a pus totul pe internet

Mădălin Ionescu s-a reîntors în atenția fanilor pe care i-a dobândit mai ales în perioada în care era prezentator la emisiunea WowBiz. Vedeta surprinde cu noua ipostază în care va fi văzută! Ionescu a luat-o de la zero. Cu ce se ocupă acum?

Mădălin Popescu s-a întors la pupitrul știrilor! Mondenitățile nu puteau sta prea mult departe de acesta, mai ales după ani de experiență cu vedetele din showbiz-ul autohton. Îndrăgitul moderator a încercat un proiect aparte pe YouTube unde a invitat câteva personalități pentru un scurt și natural interviu, alături de o masă caldă.

Gata cu distracția de acum! Mădălin a lăsat deoparte încercările din trecut, iar la doi ani de când a părăsit micile ecrane, s-a reîntors la pupitrul știrilor. Acesta prezintă un jurnal ce este dedicat exclusiv locuitorilor orașului Otopeni, oraș în care acesta locuiește cu cei trei copii și cu soția sa, Cristina Șișcanu.

„M-ați văzut vreodată prezentând știri? Nu? Ei bine… iată! Am început un proiect excepțional, în premieră pentru spațiul online, destinat locuitorilor orașului în care traiesc de mai bine de opt ani și tuturor celor care vor să-l cunoască mai bine! O sa fiți uimiți! E chiar un oraș super cool! Un model administrativ care ar trebui multiplicat! Acum 25 de ani era un dezastru urbanistic. Dar omul sfințește locul! Așa s-a întâmplat și aici. Așadar… “Jurnal de Otopeni” este un grupaj informativ lunar realizat in parteneriat cu Primăria Otopeni. Dacă o sa va și placa modul in care prezint… voi fi cel mai fericit! Astept reacțiile voastre!”

