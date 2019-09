Mădălin Ionescu, mesaj tulburător: ”Îi cer scuze Cristinei că scriu aceste rânduri!” Ce s-a întâmplat în familia lui

Fostul prezentator TV Mădălin Ionescu a postat un mesaj tulburător pe rețelele de socializare. Comentariile au curs, dar care a fost problema? Ce s-a întâmplat în familia vedetei?

Mădălin Ionescu, mesaj tulburător, la 5 dimineața

Mădălin Ionescu, fostul prezentator al emisiunii ”WOWbiz” de la Kanal D, a scris câteva rânduri pe contul său de socializare, la primele ore ale dimineții. Mesajul realizatorului de televiziune este cel puțin ambiguu. Vedeta a așternut cuvinte prin care își spune oful, într-un mod greu de descifrat, căci nimic nu răspunde la întrebarea ”ce s-a întâmplat?”.

Prezentatorul TV și-a început ceea ce oamenii au numit în comentarii ”strigătul de disperare”, prin a admite că noaptea trecută a fost una dintre cele mai dificile din viața sa de tată, acesta reprezentând, de altfel, și singurul indiciu care ar reprezenta, în linii mari, episodul prin care trece. Mai apoi, Mădălin Ionescu și-a cerut iertare față de soția sa, Cristina, că și-a așternut gândurile în mediul online.

Rândurile scrise de fosul prezentator TV

„Noaptea asta a fost una din cele cele mai dificile din viața mea de tată! De asta scriu la ora asta … Nu o sa dau detalii și nu îmi cereți, va rog ! Îi cer iertare și Cristinei ca am așternut aceste rânduri, dar consumul sufletesc a fost urias ! As fi avut atât de multă nevoie de o noapte lină , însă nu a fost sa fie ! Ma așteaptă azi provocări profesionale extreme, dar mintea mea nu rezonează in acest moment decat cu ideea siguranței și sănătății copiilor mei …

Nimic nu poate fi mai important decat aceasta dorință. Acum suntem mai bine, bine chiar … Sper sa pot dormi și azi sa reușesc tot ce îmi propusesem, tot ce trebuia sa realizez … Îi rog pe partenerii mei sa mă înțeleagă dacă nu voi fi atât de fresh pe cât mi-as dorit … Un geniu rămâne, însă, un geniu și cand doarme… și atunci când funcționează la 60 la suta din capacitate ! 😀😘”, a scris Mădălin Ionescu pe contul său de Facebook.