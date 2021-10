Ce a aflat Leo Iorga cu 2 ore înainte să moară. Fiul lui face dezvăluiri macabre EXCLUSIV

Edy Iorga face dezvăluiri-șoc, la doi ani de la decesul lui Leo Iorga: ”Tata și-a ales singur groapa. La jumătate de oră după ce a aflat că e gata cavoul e murit!” Pe 2 noiembrie 2019, inima solistului Leo Iorga a încetat să mai bată, după opt ani de suferință și de luptă nedreaptă cu o boală nemiloasă, cancerul pulmonar. Înainte de parastasul de doi ani, Edy Iorga, fiul cel mare al regretatului artist, ne-a făcut dezvăluiri-șoc, în exclusivitate pentru playtech.ro: ”Tata și-a ales singur groapa, la Bellu, știa ca nu mai are zile. A vrut să o vadă. Iar la jumătate de oră după ce a aflat că este gata cavoul a murit”.

Leo Iorga a luptat enorm să trăiască, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. A trecut prin cinci operații, prin tratamente dureroase și ședințe de chimioterapie. Cu ajutorul medicilor și al familiei, a reușit să păcălească moartea aproape opt ani. Inima lui a încetat însă să mai bată pe 2 noiembrie 2019.

Artistul a murit pe un pat de spital, înconjurat de cei dragi, de soție și de cei doi fii ai lui, Edy și Paul. Acum, familia se pregătește de parastasul de doi ani al cântărețului, fost solist al trupei Compact:

Edy Iorga ne-a făcut însă și o dezvăluire-șoc, despre tatăl său, care își pregătise chiar și locul de înmormântare. Leo Iorga și-a ales singur groapa unde avea să-și doarmă somnul de veci, la Cimitirul Bellu, din București:

Înainte de a muri, Leo Iorga reușise, cu ultimele puteri, să ajungă pe scenă, la spectacolul din 20 septembrie 2019, de la Arenele Romane, pentru a-și lua adio de la fani. A fost adus pe scenă în scaunul cu rotile și a interpretat, cu greu, versurile

”Tata a fost fericit că publicul l-a aplaudat, că a cântat cu el. Atunci am plecat de la spital, pentru câteva ore, el de fapt era internat. Nu mai mânca, uneori nu știu nici dacă ne recunoștea. Ne-a iubit foarte mult, iar scena a fost viața lui. Păstrăm și acum geaca lui de piele pe care a purtat-o la ultimul recital”, ne mai povestea Edy Iorga, în alt interviu pentru playtech.ro

Edy Iorga este convins că tatăl lui îi veghează de acolo, de Sus, mai ales după ce a trecut printr-o experiență care i-a dat fiori reci:

”Am avut acum câteva luni un necaz, nu mai aveam bani nici pentru chirie căci, la vreme de pandemie, firma mea de efecte pirotehnice nu produce din lipsă de evenimente.

Și mă tot gândeam de unde să fac rost de o sumă cu care să acopăr și utilitățile casei. La un moment dat, m-a sunat fratele meu mai mic, Paul, și m-a întrebat dacă am verificat contul în care tatăl meu primea bani din drepturile de autor.

Când am verificat, am găsit în jur de 1.000 de lei, exact suma de care aveam nevoie. M-am uitat spre Cer și am zâmbit. M-a ajutat cu bani, de dincolo de moarte. Cu siguranță, cei dragi ne veghează”.