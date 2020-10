Ce a adus Augustin Viziru în bagaj la Ferma 2020. Mihaela Rădulescu a rămas cu gura căscată

Proaspăt intrat în Ferma, emisiunea de la Pro TV, Augustin Viziru a fost luat la rost de Mihaela Rădulescu, când aceasta i-a verificat bagajul. Nimeni nu se aştepta ca prezentatoarea să găsească aşa ceva în geanta concurentului.

Nou intrat în Ferma 2020, Augustin Viziru a devenit direct fermier şef. Aşa cum era de aşteptat, Mihaela Rădulescu i-a verificat bagajul cu care acesta a venit în competiţie, iar ceea ce a găsit a uimit pe toată lumea. Mai exact, vedeta Pro TV a descoperit un cuţit de mari dimensiuni.

“Controlul de bagaje a fost unul uşor. Am scăpat ieftin. A fost maleabila Mihaela. Mă gândeam să îl avem acolo, dacă, Doamne fereşte, apare vreun urs. L-am comandat, mi-a plăcut mie, pentru că am crescut cu Rambo. Îl aveam acasă şi am zis să îl pun în bagaj”, a mărturisit Augustin Viziru.