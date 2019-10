Cazul Caracal. Menajera lui Gheorghe Dincă, noi dezvăluiri despre comportamentul bărbatului: “L-am împins şi am fugit”

Fosta menajeră a lui Gheorghe Dincă aduce în prim-plan o serie de declarații de-a dreptul șocante. Cum s-a comportat criminalul din Caracal cu aceasta? Femeia a spus tot! Amintirea pe care o are cu el o face întotdeauna să se îngrozească.

Viorica Stoian a fost martora comportamentului șocant pe care l-au regăsit toți când au descoperit cine este, de fapt, Gheorghe Dincă. Femeia a susținut că acesta a încercat să o violeze, lucru care s-a întâmplat în timp ce soțul ei lucra la construcția unui beci. Dincă a chemat-o să îi prepare zi de zi mâncarea.

„Am suferit foarte mult. Am suferit că mă vedeam că nu putere să pot să-l răzbun să-i fac ceva, să… să-l zgârii să-i rup o buză să… Şi acum am imaginea aia. De câte ori vb despre asta, mi se pune un nod în gât. Cum îi curgea scuipatul pe mine, şi m-a prins şi cu mâinile aşa, de nu mai puteam să mai fac nicio mişcare. Mi-a spus: „Spune-mi cât vrei, dacă vrei să te culci cu mine.” L-am împins, că nu am putut să îi dau eu brânci. L-am împins şi am fugit. Am fugit pe scări. Şi de atunci, din ziua aia, când mi-a propus, eu am plecat acasă”

Viorica Stoian