Caz șocant în MApN. Câți bani au pierdut sute de militari din România. Este tulburător

România, situată pe locul 40, după Belarus, în fața Malaeziei, din punct de vedere al efectivelor militare (nu mai există stagiul obligatoriu), se pare că are mari probleme când vine vorba de plata soldelor celor aproximativ 70,000 de soldați activi. De ce? Motivul îl aflăm în rândurile care urmează.

Conform unor informații pe surse sigure și verificate de cei de la Impact.ro, se pare că o parte din militarii României au dat în judecată MApN și IGSU. Motivul, pe cât de halucinant, pe atât de real, este că soldele lor ar fi fost calculate greșit în mod intenționat, și conform calculelor aceștia câștigă mult mai puțin decât merită. Conform datelor oficiale armata română numără aproape de 70,000 de oameni, iar bugetul alocat însumează 2 % din PIB-ul României, adică 23 miliarde de lei vechi, cu mult mai mult decât Ministerul Sănătății sau cel al Educației, dar cu mult mai puțin față de multe alte țări est-europene.

Este adevărat câ în ultimii ani veniturile celor 70,000 de militari aproape s-au dublat în ultimii 5 ani. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu sistemul desalarizare, vă spunem că un soldat român are un salariu format din cel fix și solda lunară.

Solda diferă de la lună la lună și este formată din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Sursele spun că paguba ar fi de aproximativ 240.000 lei/an. Aceleași surse au declarat celor de la Impact.ro că în sânul armatei române un scandal stă să explodeze ca celebra mămăligă, după ce s-a aflat că le-au fost încălcate drepturile salariale și că au salarii mult mai mici decât ar trebui să încaseze în mod normal.

Militarii merită soldele pe care ar trebui să le primească pentru că depun niște eforturi imense. Puțini sunt cei care știu ce înseamnă serviciul militar, ce înseamnă privațiunile serviciului militar, ce înseamnă viață grea în tabere, aplicații, exerciții sau teatre de operații. Le merită fiindcă ei contribuie din plin la bugetul de stat cu taxe și impozite, plus cu “sacrificiul suprem”, căci au jurat credință patriei lor, România. Familiile acestora nu se bucură de ei în weekenduri, sărbători legale, zile onomastice etc. De ce se duc militarii în instanțe să își caute dreptatea? Pentru că statul nu a respectat contractul cu aceștia, le-a calculat soldele în temeiuri de drept abrogate, nelegal, după ureche. Le-a calculat pensiile nelegal si le-a confiscat Ordinul Meritul Militar si pensia suplimentară la care au contribuit lunar. Da, militarii contribuie lunar cu taxe și impozite și la pensie, nu cum cu rea-credință au afirmat politicienii de ani de zile. Militarii plătesc taxe și impozite la fel ca orice cetățean al țării, dar politicienii și-au bătut joc de ei și le-au confiscat și ultima fărâmă de demnitate. De aceea mulți se judecă și mulți câștigă în instanțe aceste drepturi legale ce nu trebuiau să le ceară pe calea unei acțiuni în justiție. Eu sunt unul dintre ei. Eu am castigat cu MApN mai multe procese, am reușit chiar sa execut silit MApN și încă o unitate militară. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat MApN pentru mai multe fapte de discriminare împotriva mea, pronunțând Hotărârea nr. 333/05.09/2018. Iar lupta nu s-a terminat. Chiar și după trecerea în rezervă, sistemul continuă să-și bată joc la propriu, refuzând aplicarea legii. Servesc patria, cetățenii ei și în niciun caz politicienii”, le-a declarat celor de la Impact.ro Dan Bârzăvan, maior doctor inginer în fizică, fost comandant, un militar cu peste 50 de ani de experiență.