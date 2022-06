Cauza morţii lui Andrew Fletcher de la Depeche Mode. Formația a făcut publică informația

Cauza morţii lui Andrew Fletcher de la Depeche Mode. În urmă cu câteva săptămâni a fost anunțat rezultatul medicilor legiști, în cazul morții lui Andrew Fletcher. Familia fostului component al trupei Depeche Mode a decis să facă pubică informația. Fanii trupei au aflat astăzi care a fost cauza morţii lui Andrew Fletcher. Formația a făcut publică informația.

În luna mai, Andrew Fletcher de la Depeche Mode, a decedat

Pe 26 mai 2022, Andy Fletcher, membru fondator al trupei britanice Depeche Mode, a murit, a anunțat trupa într-un comunicat. Acesta avea 60 de ani.

„Suntem șocați și copleșiți de o tristețe copleșitoare în legătură cu dispariția prematură a prietenului nostru drag. Membru al familiei și coleg de trupă, Andy ‘Fletch’ Fletcher, s-a stins. Fletch a avut o adevărată inimă de aur și a fost întotdeauna acolo când aveai nevoie de sprijin, de o conversație animată, de un râs bun sau de o halbă rece. Inimile noastre sunt alături de familia sa și vă rugăm să îi păstrați în gândurile voastre și să le respectați intimitatea în aceste momente dificile.”, a scris trupa pe Twitter.

Detalii, inclusiv cauza morții și supraviețuitorii, nu au fost disponibile imediat.

Depeche Mode inclusă în Rock and Roll Hall of Fame

Trupa Depeche Mode, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2020, a fost fondată în 1980 în Basildon, Anglia. Trupa era înființată de Fletcher, Vince Clarke, Dave Gahan și Martin Gore. Clarke a părăsit trupa la scurt timp după lansarea primului album Speak & Spell, în 1981.

Rolul lui Andy Fletcher în trupă a inclus și chitara bas. Cu 14 albume de studio și 55 de single-uri, Depeche Mode a fost o piesă de bază în topurile britanice încă din anii 1980 și a pătruns în SUA până în 1985.

Grupul a înregistrat hituri difuzate la toate radiuoruile din lume, cu piese precum „People Are People„, „Personal Jesus” și „Master and Servant”. Piesele „Walking in My Shoes„, „I Feel You”, „Policy of Truth” și singurul său top 10 din SUA,„Enjoy the Silence”, au ajuns toate pe locul 1 în topul Billboard Modern Rock. Deși nu a fost un single de succes în SUA, piesa „Just Can’t Get Enough” din 1981 a devenit un videoclip de succes în primele zile ale MTV.

Depeche Mode a obținut 14 albume de aur și de platină în perioada 1984-2017. Unul din cele mai premiate a fost Violator, din 1990, și Songs of Faith and Devotion, din 1993. Acesta este singurul album cu vânzări de 3 milioane de euro, care a ajuns în fruntea topurilor din SUA.

Cauza morţii lui Andrew Fletcher de la Depeche Mode, publicată azi de membrii trupei

Andy „Fletch” Fletcher, membru fondator al trupei britanice Depeche Mode, a murit după ce a suferit o disecție aortică. Decesul, conform primelor informații, s-a produs în timp ce se afla acasă, pe 26 mai. Formația a făcut publică informația astăzi într-un comunicat pe Instagram. Cauza decesului a fost dezvăluită de trupă la cererea familiei lui Fletcher, potrivit postării preluate de publicația Deadline.

„Așadar, chiar dacă a fost mult, mult prea devreme, el a murit în mod natural și fără suferință prelungită. Am vrut să ne luăm un moment și să recunoaștem revărsarea de dragoste pentru Andy pe care am văzut-o din partea voastră toți în ultimele săptămâni. Este incredibil să vedem toate fotografiile voastre, să vă citim cuvintele și să vedem cât de mult a însemnat Andy pentru voi toți. După cum vă puteți imagina, au fost câteva săptămâni cel puțin ciudate, triste și dezorientate pentru noi aici. Dar am văzut și am simțit toată dragostea și sprijinul vostru și știm că și familia lui Andy a simțit la fel.”, se spune în comunicatul de pe Instagram.