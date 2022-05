Un artist de la Depeche Mode a murit. Anunțul a fost făcut de colegii lui, joi seara

Un artist de la Depeche Mode a murit. Anunțul trist a fost făcut de colegii săi, în această seară, pe contul de Facebook. Mii de mesaje din partea fanilor curg pe rețeaua socială. Amintim că trupa Depeche Mode a fost fondată în 1980, în Anglia, și a lansat, până în prezent, 14 albume de studio.

Un artist de la Depeche Mode a murit

Un artist de la Depeche Mode a murit. Este vorba despre Andrew Fletcher, membru fondator al trupei electronice britanice Depeche Mode. Fletch a murit la vârsta de 60 de ani. Trupa a făcut anunțul pe contul social:

„Suntem șocați și plini de tristețe de moartea prematură a iubitului nostru prieten, membru al familiei și coleg de trupă Andy ‘Fletch’ Fletcher. Fletch a avut o adevărată inimă de aur și a fost mereu acolo când aveai nevoie de sprijin, o conversație plină de viață, un râs bun sau o halbă rece. Inima noastră este alături de familia lui și vă rugăm să-i păstrați în gând și să le respectați intimitatea în această perioadă dificilă.”

Andrew John Leonard Fletcher s-a născut pe 8 iulie 1961 şi era cunoscut publicului ca Fletch. Andrew John Leonard Fletcher a fost co-fondator și keyboard-ist al influentei trupe de synthpop Depeche Mode. Fletcher a format trupa în Basildon la sfârșitul anilor 1970 alături de Martin Gore și Vince Clarke, iar odată cu recrutarea cântărețului Dave Gahan, cvartetul a continuat să se bucure de hituri din top, inclusiv New Life și Just Can’t Get Enough.

Odată cu plecarea lui Clarke, care a format Yazoo și apoi Erasure, Gore a devenit compozitor șef, iar trupa s-a bucurat de un succes internațional uriaș la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 cu piese precum Personal Jesus, Enjoy The Silence.

Însă, potrivit Wikipedia, Fletch a fost mai mult un manager al trupei, fiind singurul membru al Depeche Mode care nu a scris niciodată un cântec pentru formație, însă a indicat într-unul din interviuri că ar fi intenționat la un moment dat.

Fletcher, inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Depeche Mode

În 2020, Fletcher a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Depeche Mode. Trupa Depeche Mode a concertat de trei ori în țara noastră, la Bucureşti în 2006 şi 2013, la Cluj-Napoca în 2017. În prezent, trupa este format din Dave Gahan (voce), Martin Gore (chitară, clape).

În turnee, trupei i se alătură Christian Eigner (tobe) şi Peter Gordeno (clape, pian, backing vocals). Formaţia a debutat discografic cu „Speak & Spell” (1981), iar cele mai titrate albume ale acestei trupe sunt ”Black Celebration” (1986), ”Violator” (1990) şi ”Exciter” (2001).