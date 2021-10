Bryan Adams şi Jon Bon Jovi, diagnosticaţi cu covid. Care este starea artiştilor

Veste bombă în muzica internațională. Legendarii artiști Jon Bon Jovi și Bryan Adams au fost diagnosticați pozitiv cu virusul Sars-COV-2. Cum se simt acum cântăreții după ce au fost infectați cu COVID.

Jon Bon Jovi a fost infectat cu virusul COVID

„Living on a prayer” este exact ceea ce fac acum fanii solistului trupei Bon Jovi, întristați să afle că artistul lor favorit a fost infectați cu virusul COVID-19.

Jon Bon Jovi și-a anulat un concert care trebuia să aibă loc, în aceste zile, la Miami, după ce publicul meloman a fost informat de faptul că solistul a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19.

Persoane din echipa solistului de la Bon Jovi au specificat faptul că artistul se simte bine și era vaccinat cu schema completă anti-COVID.

Evenimentul anulat de la Miami se numește „Runaway With JBJ”, organizat de Runaway Tours și a fost programat inițial în perioada 29-31 octombri. Acesta ar fi inclus și un spectacol de interpretare acustică a lui Bon Jovi, o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii precum și o sesiune foto, alături de o petrecere de celebrare pentru noaptea de Halloween.

Bryan Adams, testat pozitiv înainte de a participa la un eveniment în onoarea Tinei Turner

Byran Adams urma să cânte, pe 30 octombrie, la ceremonia de deschidere a Rock and Roll Hall of Fame, eveniment organizat ca un omagiu adus cânăreței Tina Turner. El urma să interpreteze un amestec de cântece, inclusiv „It’s Only Love”, un duet cu legendara artistă, melodie de pe albumul său lansat în 1984.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Byran Adams s-a retras înainte de a ajunge la concert, când a fost testat pozitiv la Cleveland, înainte de a porni spre evenimentul Rock and Roll Hall of Fame. Locul său în cadrul evenimentului a fost luat de cântărețul Keith Urban.

Un membru din staff-ul lui Bryan Adams a declarat că artistul, la fel ca Jon Bon Jovi, a făcut o formă ușoară a bolii, iar starea sa de sănătate este una bună. Cântărețul nu prezintă simptome și a fost, anterior, vaccinat anti-COVID cu schema completă.