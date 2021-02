Catrinel Menghia a dat lovitura în Italia. Afacerea genială care o umple de bani

Catrinel Menghia, fotomodel de talie internațională, a vorbit azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV. Aceasta tocmai participase la o conferință de presă în Italia. A povestit detalii din viața sa, cum se menține în formă, despre afacerea familiei ei, dar și despre planurile de viitor.

Catrinel Menghia a dat lovitura în Italia

Catrinel Menghia recunoaște că îi este greu să se împartă între muncă și rolul de mamă, însă este o persoana extrem de activă. Pe lângă alte proiecte, Catrinel Menghia se implică foarte mult și în afacerea familiei ei, și anume, una cu vânzarea de flori, afacere care, de altfel, este una de succes în Italia.

”Sunt foarte mandra sa colaborez cu brandul Gerovital Evolution. Cred ca un factor important este ca am un stil de viata cat se poate sanatos, fac sport cat pot, si cremele vin dupa, conteaza sa ai o liniste interioara. Fetita mea va face doi ani, este foarte greu sa ma impart intre job si rolul de mama, eu am fost acasa in ultima perioada tot timpul, lucrez mai putin pentru ca vreau sa fiu mai mult in prezenta ei.

”Voi lansa o carte aici, în Italia”

Intotdeauna mi-am construit mijloace sa fiu mereu activa, lucrez pentru familia mea care se ocupa cu vanzarea florilor, vindem flori in toata Roma, Italia. Am 2500 de specii de trandafiri, voi lansa si o carte aici, in Italia, intitial a fost vorba despre abuzul psihologic al barbatilor asupra femeilor, dar apoi am schimbat tot si acum dezvolt partea copilariei pe care lumea nu o cunoaste. Imi place sa stau cu copilul meu, dar in ultima perioada tanjesc sa am ore de somn, de o vacanta”, a declarat Catrinel Menghia, în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Catrinel Menghia a trăit într-o familie de sportivi.