România a fost șocată să afle că o tânără cântăreață, de 24 de ani, a obținut o funcție în Ministerul Sănătății. Acum vom afla cum a câștigat postul de consilier Codruţa Filip, conform spuselor sale în mediul online.

Prima reacție furioasă a cântăreței fotomodel care a fost numită consilier în Ministerul Sănătății nu a întârziat să apară. Codruța Elena Filip a publicat un mesaj pe Facebook în care le-a spus tuturor celor care au înjurat-o pe contul ei personal cum a ajuns să dețină funcția.

După numirea ei care a bătut la ochi, Nelu Tătaru a cerut o anchetă internă. Acțiunea lui a stârnit și mai multă revoltă asupra numirii Codruței Filip, de meserie cântăreață și fotomodel. Acum, ea a primit funcţia de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale.

Isteria a fost provocată după ce ea a anunțat noul job, pe Facebook. După injuriile primite, și-a dezactivat contul. Acum, la câteva ore distanță, l-a activat din nou, a șters postarea în care făcea referire la noul job din Ministerul Sănătății și apoi a explicat cum a ajuns să dețină această funcție. În plus, aceasta a publicat toate documentele care să ateste că este aptă pentru acest nou job, pe care le poți vedea și tu în galeria foto de mai sus.

”NU ESTE POSIBIL AȘA CEVA! Sunt mii de femei frumoase în țara aceasta! Întrebarea mea este: toate sunt incompetente pentru că «arată bine»? Am studiat ani de zile, ca să ajung acum să ocup în deplină LEGALITATE un post de CONSILIER DEBUTANT, pentru care nu este necesară EXPERIENȚĂ, ci sunt cerute doar studii în științe sociale (unde intră și DREPTUL), nicidecum STUDII MEDICALE!!!

DA, în timpul meu liber sunt și ARTIST. Poate alți colegi au alte hobby-uri, cum ar fi tenisul, voleiul etc. Ei bine, EU CÂNT! Pasiunea mea este MUZICA! Și deja se împlinesc 10 ani de când am o carieră artistică. Așadar, care este problema? Cu ce afectează acest lucru activitatea mea din cadrul Ministerului?

Am fost evaluată și selectată CONFORM PROCEDURILOR pentru acest post! Am depus dosar, m-am prezentat la interviul de selecție, unde m-am clasat pe prima poziție și am obținut un punctaj bun! Și pot da acest interviu din nou, la orice oră, oricând!”, a scris Codruța Filip pe pagina ei de Facebook.