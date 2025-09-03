Catinca Roman, transformare spectaculoasă. Cum și-a găsit stilul și a învins efectul yo-yo: „Mâncam foarte mult compulsiv”. EXCLUSIV

Catinca Roman a trecut printr-o transformare spectaculoasă și, la 58 de ani, se află în cea mai bună formă a sa. Nu doar fizică, ci și mentală, căci vedeta a făcut schimbări pe mai multe fronturi. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech, a dezvăluit cum a reușit să slăbească, după ce în trecut atinsese impresionantul prag de 90 de kilograme, și cum se simte acum.

Cum și-a descoperit Catinca Roman stilul

Viața este un șir continuu de descoperiri — despre lume, dar și despre noi înșine. Uneori îi ajutăm pe ceilalți să se cunoască, le oferim ceea ce au nevoie, în timp ce nouă ne este greu să răspundem la propriile întrebări. Iar acest adevăr universal este confirmat chiar de Catinca Roman.

Ani la rând s-a dedicat modei și a creat ținute deosebite pentru alții, însă acum a venit și rândul său. În exclusivitate pentru Playtech, vedeta a dezvăluit cum și-a găsit propriul stil și care este regula de bază atunci când își alege hainele.

„Eu stilul mi-l caut tot timpul. Știi vorba aia cu cizmarul care nu are pantofi, frizerul care nu e tun și așa mai departe. Dar întotdeauna mi-a plăcut să fiu mai eclectică și să amestec stilurile. Sau să mă îmbrac în funcție de starea pe care o am în momentul respectiv”, ne-a spus Catinca Roman.

A câștigat lupta cu kilogramele: „Toată viața am suferit de efectul yo-yo”

Catinca Roman a trecut, de asemenea, printr-o adevărată transformare. După ani întregi în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate, ajungând la un moment dat să depășească pragul de 90 de kilograme, vedeta a avut anumite conștientizări și a realizat că, de fapt, totul se întâmpla pe un fond emoțional.

Momentele grele prin care a trecut și încercările pe care le-a avut de dus au făcut-o să-și „mănânce emoțiile”. Mult timp și-a găsit alinarea în mâncare, adesea în dulciuri, dar a reușit să rupă aceste cercuri vicioase și să își ia viața în propriile mâini.

Astăzi, Catinca Roman este cea mai bună versiune a sa. Nu doar că a slăbit, dar și-a schimbat stilul de viață cu totul: a început să meargă la terapie, a introdus sportul în rutina sa și, când vine vorba despre diete, a urmat o metodă simplă, dar eficientă – postul intermitent.

„Eu toată viața mea am suferit de efectul yo-yo și, la un moment dat, mi-am dat seama că mâncam foarte mult compulsiv. Și atunci, cred că asta a fost un declic pentru mine. Am fost și la terapie. M-am apucat de sport destul de târziu, adică după 35 de ani. Și încet, încet, pentru că e o acumulare care se face în ani, au fost mai mulți factori care au determinat schimbarea mea. Și schimbarea modului de a gândi și a stilului de viață. Și faptul că m-am apucat de sport, câteodată mai regulat, câteodată mai cu pauză, dar m-am ținut. Iar ultima chestie pe care am făcut-o a fost să țin intermitent fasting. Lucru care, pe mine personal, m-a ajutat foarte mult”, a declarat Catinca Roman.

Catinca Roman: „Niciodată n-am fost dependentă de părerea celorlalți”

Acum arată și se simte excelent, iar schimbarea aceasta nu a trecut neobservată. Catinca recunoaște că și atitudinea celor din jur față de ea s-a modificat, chiar dacă nu pune accent pe părerile altora. Totuși, observă că, în România, mulți tind să judece mai mult decât să aprecieze, punând adesea preț pe ceea ce spui sau cum arăți, în loc să privească omul dincolo de aparențe.

„Niciodată n-am fost foarte dependentă de părerea celorlalți, ceea ce e un lucru foarte bun și sfătuiesc pe toată lumea să lucreze la chestia asta. Dar cred că în momentul în care tu te simți bine și ai încredere în tine și ești bine tu cu tine, se resimte și în relaționarea cu ceilalți. Pe de altă parte, într-adevăr, în România, din păcate, încă se pune foarte mare preț pe părerea celorlalți. Și un anumit fel de a fi sau o greutate mai mare sau din potrivă, dacă ești foarte slab… Pentru că fata mea se lovește des de comentarii pe tema asta. Deși ea nu are o problemă, așa e felul ei. Dar și ea este, de multe ori, ținta criticilor. La noi există încă o stigmă pe tema asta, din păcate”, a completat Catinca Roman.

Care este numele real al Catincăi Roman

Publicul o știe drept Catinca Roman, dar numele ei real este Zilahy. Alegerea de a folosi numele de familie al tatălui său vitreg nu a fost un gest legal sau formal, ci unul practic: voia să evite explicațiile interminabile despre familia sa. Schimbarea a fost făcută doar pentru ochii lumii – Petre Roman nu a adoptat-o niciodată, iar ea nu și-a dorit cu adevărat acest lucru.

„Nu mă deranjează numele de Roman, pentru că asta a fost decizia mea atunci, dar de exemplu, pe rețelele de socializare sunt cunoscută cu numele de familie al tatălui meu biologic, Zilahy. Decizia de a lua numele de Roman atunci a fost dictată de faptul că mă întrebau mulți oameni de ce pe mine mă cheamă Zilahy și nu Roman, iar ca să simplific lucrurile am zis că este mai simplu așa. Niciodată nu mi-am schimbat numele din buletin. Eu având o relație foarte bună cu tatăl meu biologic, iar Petre nu m-a adoptat, nu am dorit acest lucru, a fost pur și simplu o chestie din cauza faptului că mă agasa că trebuia să dau tot timpul explicații. Pe tatăl meu nu l-a deranjat niciodată, am discutat cu el atunci, iar mama cu tatăl meu biologic aveau o relație extraordinară, așadar s-a discutat subiectul acesta și nu a fost deranjat niciodată.”, a declarat Catinca, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în trecut.

În aprilie, mai mulți proprietari au acuzat că fiica Catincăi și fostul său iubit le-au distrus apartamentele închiriate. Scandalul a luat amploare online, iar Oana Roman a intervenit rapid, subliniind că nepoata sa nu a purtat niciodată numele „Roman”.