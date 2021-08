Câți români sunt, de fapt, în Anglia. Cifra oficială s-a aflat, dar specialiștii susțin că ar putea fi dublă

Românii formează cea mai mare minoritate în Anglia și au cerut permis de ședere pe teritoriul englez. Astfel că peste un milion de români sunt în această situație, dar autoritățile din Londra nu i-a pus la număr și pe cei cu dublă cetățenie.

De când s-a instalat Brexitul, toți românii care vor muncească în Londra au nevoie de viză.

”Am avut ceva emoţii pentru că aveam paşaportul şi buletinul expirat, dar am primit ajutor. Totul s-a desfăşurat foarte rapid. Am primit rezidenţă permanentă. Nu am primit ajutor de la autorităţi, dar am cunoştinţe care lucrează în turism şi, pentru că domeniul e foarte afectat, au primit ajutor şi îndrumări de la patroni”, a declarat pentru stirileprotv.ro Liviu Monale, stabilit pe Insula Jersey din 2011, care lucrează la o firmă de securitate.