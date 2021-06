Mai multe persoane ce locuiesc în jurul unui magazin Lidl au fost trezite de mai multe zgomote bizare. După ce localnicii s-au plâns de faptul că nu puteau să doarmă, muncitorii au devenit agresivi și au înjurat toate persoanele ce au dorit să rezolve problema, iar totul a ajuns la urechile reprezentanților din Marea Britanie.

Locuitorii din Anchorsholme au fost treziți într-un mod brutal după ce muncitorii ce au fost chemați pentru a pune la punct un magazin Lidl s-au prezentat la locație încă din primele ore ale nopții. Mai mulți martori au declarat că aceștia s-au prezentat în parcarea hypermarket-ului sâmbătă, în jurul orei 22:00, dar au continuat să lucreze și după ora 02:00.

Bineînțeles, zgomotele bizare i-au trezit pe oamenii ce locuiau în apropiere. După ce nu au putut rezolva singuri problema, ei au mers direct la Paul Galley, consilierul din Anchorsholme, pentru a primi câteva răspunsuri cu privire la această situație desprinsă din filmele de groază. După ce a primit foarte multe plângeri, acesta a mers în respectivul loc la ora 1:45 dimineața pentru a-i trage la răspundere pe muncitorii ce deranjau localnicii în orele de odihnă, dar de aici situația a degenerat.

„Am mers acolo în timp ce mă gândeam că poate este o livrare ce are loc la o oră bizară sau ceva de genul acesta, dar nu mi-a venit să cred. Zgomotul a devenit din ce în ce mai puternic.”, a transmis Paul Galley.

Încă de la incidentul ce a avut loc duminică dimineața, reprezentanții Lidl au promis că vor investiga ce s-a întâmplat, de fapt. În același timp, oficialii lanțului de hypermarket-uri au susținut că toate lucrările făcute de muncitori au fost realizate fără acordul lor, spre stupoarea tuturor oamenilor ce au fost treziți într-un mod grosolan.

„Suntem conștienți că unele lucrări au avut loc la magazinul nostru din Anchorscholme duminică dimineața fără acordul nostru. Am fost extrem de îngrijorați după ce am auzit despre activitățile ce au avut loc la ora respectivă, dar și după ce am aflat care a fost comportamentul muncitorilor prezenți. Echipa locală a lansat imediat o anchetă. Vrem să ne cerem scuze rezidenților pentru orice suferință cauzată, aceasta nu este conduita pe care noi și comunitățile noastre o dorim.”, au transmis reprezentanții lanțului de hipermarket-uri Lidl.