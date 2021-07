Simona Halep, prima veste bună de la Wimbledon. Ce s-a întâmplat astăzi la Londra

Simona Halep o să rămână în Top 10 WTA și după Wimbledon 2021. Astfel, jucătoarea de tenis din România ocupă locul 8 în clasamentul LIVE al WTA, iar odată cu eliminarea Barborei Krejcikova, mai poate fi depășită numai de două sportive.

Astfel, Karolina Pliskova, Ons Jabeur și Karolina Muchova au șanse să treacă peste Simona în ierarhia WTA: Karolina Pliskova o să o depășească pe Simona dacă se califică în semifinale, iar Ons Jabeur și Karolina Muchova numai dacă triumfă la Wimbledon.

Ashleigh Barty 8.065p

Naomi Osaka 7.336p

Aryna Sabalenka 6.615p

Sofia Kenin 5.640p

Bianca Andreescu 5.331p

Elina Svitolina 5.125p

Iga Swiatek 4.695p

Simona Halep 4.330p

Garbine Mugurza 4.165p

Karolina Pliskova 4.105p

De menționat este că Simona Halep are mai mult de 7 ani de când se află în Top 10 WTA.

Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, este o sportivă de origine română, care s-a remarcat la Wimbledon, învingând-o pe Sorana Cîrstea. Ea spus despre Simona Halep că este un model în tenis pentru ea. Emma Răducanu are tată român și mamă chinezoaică. Ea a declarat că modelele sale în tenis sunt Simona Halep și Na Li, sportive care au scris istorie pentru România și China.

”Da, cred că e o coincidență că ele sunt jucătoarele mele favorite. Încerc să-mi modelez jocul după ele. Se întâmplă să am o conexiune cu ambele țări și consider că asta m-a ajutat, vorbesc despre mentalitata pe care cele două o au.

Tânăra sportivă a ajuns în premieră în optimi la un turneu de Grand Slam. Ea este născută în Canada și reprezintă Marea Britanie.

”Bunica mea, ”Mamaia”, locuiește încă în centrul Bucureștiului. O vizitez de câteva ori pe an, stau cu ea. Chiar este frumos. Ca să fiu sinceră, îmi place mâncarea (n.r. românească). Adică, mâncarea este incredibilă! Și gătitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special. Am legături cu Bucureștiul”, a spus Emma Răducanu, potrivit The London Economic.