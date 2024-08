Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, este mama unei fetițe adorabile, Sofia, în vârstă de 4 ani, dar și părinte spiritual pentru 6 copii, pe care ea și soțul ei, Bogdan Căplescu, i-au botezat.

În interviul exclusiv acordat Playtech Știri, Karmen ne-a dezvăluit că fiica ei e atrasă de muzică, dar și că își dorește un partener de joacă, fie un frate, fie o surioară. Micuța e dispusă să împartă cu dragă inimă jucăriile cu viitorul bebeluș.

Micuța Sofia, pe urmele mamei sale, Karmen

Dacă Adrian Minune și soția sa, Cati, au creștinat mulți copii, iată că și Karmen se bucură de statutul de nașă. Artista își ia în serios responsabilitățile și păstrează legătura cu copiii și părinții acestora, bucurându-se să le fie alături.

Playtech Știri: Sofia îți calcă pe urme? Are voce, are ureche muzicală?

Karme: Are ureche muzicală, chiar la grădiniță au făcut o selecție pentru pian și au ales-o, ceea ce m-a surprins plăcut. Are atracție față de artă: dans, pictură, chiar și sporturi. La grădiniță face tenis, face multe activități. E pasionată de tot ceea ce am fost eu pasionată.

“E vorba despre un copil cu care mergi în fața lui Dumnezeu și căruia îi devii părinte spiritual”

Tu și soțul ați botezat în urmă cu câteva luni un băiețel. Câți fini aveți?

Avem cam 6 fini până acum. Nu știu cum s-a transferat treaba asta de la părinți către noi, majoritatea cunoștințelor și prietenilor noștri vin către noi cu chestia asta. Cred că datorită lor, pentru că părinții mei au, nu știu, poate sute de fini, au foarte mulți fini.

Eu încerc să țin legătura pe cât posibil și cât îmi permite timpul cu părinții copiilor pe care îi botez. E o chestie pe care o faci din suflet și o faci că simți. Bine, nici nu poți să refuzi în momentul în care vine cineva la tine: “Știți, ați vrea să ne fiți nași, să ne botezați copilul?”. Nu văd de ce ai refuza.

Indiferent că au bani, nu au bani, îi cunoști, nu îi cunoști, e vorba despre un copil cu care mergi în fața lui Dumnezeu și căruia îi devii părinte spiritual. E o chestie pe care o simți și odată ce mergi la biserică și ții copilul acela în brațe, îl creștinezi, el cumva devine al tău.

E o chestie foarte emoționantă, pe care nu ai cum să o refuzi. După ce îi botezăm, încerc pe cât posibil să țin legătura cu familiile respective și cu copiii respectivi, pentru că e un lucru important. Legătura care se întâmplă în ceruri față de Dumnezeu, să o păstrăm și pe pământ.

Ce spune Karmen despre mărirea familiei

În contextul acesta, Sofia vrea și ea un bebeluș, un partener de joacă?

Da, să știi că și-ar dori. De multe ori o întreb, de multe ori spun asta, pentru că încerc pe cât posibil s-o fac să se obișnuiască puțin cu ideea că poate, la un moment dat, va mai fi cineva în familie și nu va mai fi ea rolul principal, cum e acum.

Îi spun tot timpul – mami, dar ce facem cu bebelușul acela, dacă o să vină vreun bebeluș? Că bebelușul acela o să plângă și ți-ar lua jucăriile! “Lasă, mami, că îi dăm și lui jucăriile”. Nu are nicio treabă!

Câteodată o întreb… Dar ce ai vrea: frățior sau surioară? Și ea câteodată zice surioară, câteodată frățior, nu e decisă. Dar la un moment dat mi-a zis: “Hai odată, cât îmi zici de copilul acela? Îl mai faci?”.

Deci e pregătită. Așteaptă partenerul de joacă!

E pregătită, da, pentru că ea e singurică. Avem o casă destul de mare, plină cu jucării și de multe ori o găsesc jucându-se singură. Și e puțin trist pentru ea să fie singură. De asta mi-aș dori, pentru ea mi-aș dori un copilaș.

Mult succes atunci!

Mulțumesc. Nu acum, mai stăm puțin, nu e o prioritate.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu