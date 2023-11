Motivul pentru care Adriana Simionescu a amânat botezul fiicei sale. Fiica lui Adi Minune, despre viața de mămică: ”Au început crizele” EXCLUSIV

Adriana Simionescu a devenit mămică pentru prima oară la vârsta de 20 de ani, în luna iunie. Vedeta a născut o fetiță minunată, perfect sănătoasă, pe nume Noa Zenayda, aceasta fiind răsfățata familiei. Chiar dacă micuța are cinci luni, momentan fiica lui Adrian Minune dorește să amâne botezul, iar în exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta ne-a spus motivul pentru care a luat această decizie.

Chiar dacă este o mămică tânără, Adriana este foarte implicată și nu își scapă din ochi fetița nici măcar o secundă.

Artista este foarte atașată de fiica ei, iar momentele grele le-a depășit cu brio. Perioada de colici a fost cea mai extenuantă, însă a avut alături familia care a ajutat-o foarte mult.

“Rolul de mama este foate frumos, foarte greu și foarte solicitant. Credeam că o să fiu mai panicoasă, credeam că o să fiu mai tensionată, dar nu sunt. Atrebuit să înțeleg că este copil și preia sterile.

Dacă eu am o stare agitate, e și ea agitată… Am avut perioada de colici. Imediat după ce am născut, 2 săptămâni doar a mâncat și a dormit, foarte cuminte, dar apoi au început crizele și a trebuit să facem cu rândul. M-au ajutat toți, soțul, soacra, mama și sora…Acum totul este bine. Bebelina este cuminte, am timp să citesc,să mă uit la filme, să fac curățenie și mă pot descurca.

Când merg la studio să înregistrez piese, dacă are cine să stea cu ea, de exemplu mama, soacra mea sau tatăl ei, o las acasă, dacă nu, o iau cu mine, dar încercăm să o protejăm, nu punem muzica la boxe, ci cântăm acapella.”, ne-a declarat Adriana Simionescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.