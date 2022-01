Câți copiii are Dani Mocanu, de fapt. Nici el nu e sigur

Dani Mocanu este unul dintre cei mai cunoscuți manelitși din România. Artistul de 29 de ani știe cum să ajungă mereu în centrul atenției. Viața plină de controverse a lui Dani Mocanu a ținut mereu caldă prima pagina a publicațiilor mondene din România. Recent, Dani Mocanu a făcut mărturisiri incredibile legate de familia sa. Câți copii are manelistul, de fapt. Îi face concurență lui Cristi Borcea.

Dani Mocanu nu mai știe câți copii are

Este unul dintre cei mai controversați și titrați maneliști din România. Dani Mocanu încearcă mereu să fie apropiat de comunitatea sa de fani de pe Instagram, urmăritori pe care-i ține la curent cu activitățile sale din viața de zi cu zi.

Acum puțin timp, manelistul a deschis o ședință de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde susținătorii săi au avut șansa de a-l cunoaște puțin mai bine. Unul dintre internauți a atins o latură sensibilă, familia. Întrebat câți copii are, Dani Mocanu a ezitat pe moment.

Manelistul a mărturisit, cu dezinvoltură, că nu știe exact câți copii îl au ca tată, deși bănuișete că numărul corect ar fi 5:

„Trei fete și cred că…doi băieți!”, a fost raspunsul pe care Dani Mocanu l-a dat, atunci când a fost întrebat câte odrasle are.

Rivalizând cu Cristi Borcea la numărul de moștenitori, pe Dani Mocanu nu pare să-l fi deranjat faptul că nu a spus cu certitudine, pe moment, câți copii are.

Chiar dacă nu știe câți copii are, acest lucru nu l-a făcut să și adune o avere impresionantă. Deși are doar nouă clase, Dani Mocanu are conturile pline și bunuri imobiliare pe care mulți și le-ar dori.

Dani Mocanu se retrage din muzică?

Are o avere impresionantă și este unul dintre cei mai bogați maneliști din România. Deși acum ceva vreme Dani Mocanu își exprima dorința cu privire la retragerea din muzică și lumina reflectoarelor, manelistul pare să se fi răzgândit, cel puțin pentru moment.

„Am două milioane și jumătate de persoane pe YouTube care îmi urmăresc zilnic activitatea. Din 2,5 milioane de persoane, eu cred și îmi doresc din tot sufletul meu și o să mă străduiesc și o să-mi pun toate puterile să pot convinge măcar zece persoane din atâtea milioane să se pocăiască și să-L urmeze pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca eu să aduc cât mai multe suflete la El! Ăsta a fost planul Lui Dumnezeu! Să fac ceva, să ies în evidență, să acaparez cât mai multă lume, să am un public atât de larg, încât să-L pot lăuda pe Dumnezeu în fața voastră!”, declara manelistul Dani Mocanu, acum ceva timp.

Întrebat atunci de ce ar dori să ia o asemenea decizie, Dani Mocanu a răspuns că și-a îndeplinit scopul, a câștigat suficienți bani și se gândește să ia calea spre Dumnezeu.