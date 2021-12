Dani Mocanu, despre piesa dedicată Anamariei Prodan. Ce a anunțat manelistul

Dani Mocanu și-a exprimat aprecierea față de Anamaria Prodan în mai multe rânduri, iar de când frumoasa vedetă s-a despărțit de Laurențiu Reghecampf, manelistul i-a compus și o piesă, care a ajuns numărul 1 în trending, la doar câteva zile de la lansare. Ce a declarat controversatul cântăreț despre succesul său fulminant și legătura cu agentul FIFA.

În ultimii doi ani, Dani Mocanu a cunoscut un succes fulminant, care l-a urcat în preferințele românilor în tendințele de pe Youtube. Celebrul manelist i-a compus o melodie faimoasei Anamaria Prodan, după ce vedeta s-a despărțit de soțul ei Laurențiu Reghecampf.

De când a lansat melodia, Dani Mocanu și Anamaria Prodan au captat atenția presei din România. Întrebat de jurnaliștii de la Wowbiz dacă o cunoaște personal pe celebra impresară de fotbal, manelistul a fost destul de rezervat în declarații. Cu toate acestea, solistul este convins că piesa a fost pe placul agentului FIFA.

„Prefer să nu îți răspund la întrebarea dacă o cunosc personal sau nu o cunosc personal, dacă am vorbit cu ea sau dacă nu am vorbit cu ea, dacă ne-am văzut sau nu ne-am văzut, însă vă asigur că Ana s-a distrat pe melodia mea, nu a fost ceva deranjant pentru ea, să o pună într-o postură proastă, deci din punctul meu de vedere a fost fericită, însă deocamdată nu vă pot spune mai multe.”, a declarat Dani Mocanu, în exclusivitate pentu wowbiz.ro .

Deoarece gurile rele au speculat faptul că Dani Mocanu ar fi lansat piesa pentru a se remarca, profitând de pe urma scandalului divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, artistul a demontat aceste zvonuri, asigurându-și fanii că a scos melodia pentru că așa a simțit.

„Ideea e că eu nu am făcut asta, special pentru a avea succes melodia pentru Anamaria Prodan, am făcut că așa am simțit. Nu am de ce să mă leg de nu știu ce nume de la noi din țară să am succes pe plan muzical, pentru că eu oricum am succes, indiferent ce cânt.

Am succes de atâția ani de zile și nu cred că ar fi nevoie să mă leg de cineva. Cu Anamaria Prodan am făcut asocierea cu ea pentru că așa am simțit să fac.”, a completat celebrul artist Dani Mocanu, pentru sursa citată.