Câți copii are Mihai Chirica și ce avere le-a dat edilul, cu toate că încă sunt minori. Familia primarului din Iași, model pentru orice familist

Mihai Chirica, primarul din Iași, se poate considera un tată bogat din toate punctele de vedere. Are mai mulți copii și pe numele fiecăruia a trecut o avere consistentă, așa cum și-ar dori orice părinte pentru copiii săi.

Mihai Chirica nu duce lipsă de imobile, așa cum se întâmplă în cazul oricărui alt primar și politician din România. Primariul din Iași are atât de multe vile, încât a uitat să treacă una dintre ele în declarația de avere. Oricum, aceasta nu e pe numele lui, ci al fiicelor sale minore. Una dintre ele este în clasa a VII-a, iar cealaltă în clasa a IV-a.

Se pare că fetițele dețin o vilă în valoare de 250.000 de euro și cu o suprafață de 240 de metri pătrați. Chirica a dat, însă, vina pe fosta lui soție când a fost întrebat de ce nu a trecut imobilul în declarația de avere. Se pare că vila a fost trecută pe numele fiicelor lor în urma partajului din 2012. Tot atunci s-a stabilit ca fosta soție să fie custodele fetițelor.

„Declaraţia o dă cine are copii în întreţinere. Pentru a rămâne consecvent pe ideea de transparenţă totală, am reiterat declaraţia din 2011 şi 2012 precizând şi hotărârea judecătorească de transfer al bunurilor, în urma divorţului, către copii. Fosta soţie trebuia să facă declaraţia; n-a făcut-o, atunci am trecut eu”, a argumentat primarul Iașiului, conform Adevărul.