Câți copii are Laurențiu Reghecampf, de fapt. Detaliul mai puțin știut din viața antrenorului

Laurențiu Reghecampf are astăzi o carieră de succes, o avere impresionantă şi o familie minunată, alături de Corina Caciuc. Ba mai mult, el este din nou în culmea fericirii acum după ce s-a aflat că ar urma să devină din nou tătic. Iată câți copii are, dar și ce mare dramă ascunde.

Dacă în prezent are o familie minunată alături de Corina Caciuc, în urmă cu aproximativ 25 de ani, Laurențiu Reghecampf trecea prin clipe cumplite. Se întâmpla în timpul primului mariaj, cel cu Mariana Pfeiffer, femeia care l-a făcut tată de două ori.

Puțini sunt cei care știu că tehnicianul a suferit o mare dramă în acea perioadă. Din mariajul lor au rezultat o fată și un băiat, însă fata, născută în 1997, nu a trăit decât un singur an. Lisa Cristina Reghecampf avea, din păcate, o malformație congenitală la inimă, astfel că a decedat la doar o lună după ce împlinise un an de viață.

„A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Analisa a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea Tetralogia Fallot, inima nu se formase exact, camerele de la inimi, și ne-am dat seama pe la șase luni, obosea când mânca și ne-am dat seama că are o problemă.

I se învinețeau buzițele și ne-am dus la un control, atunci ni s-a zis că există o problemă și trebuie să se ajungă la operație.

Am făcut operație la Cluj, la un profesor foarte mare, operația a reușit, dar la fiecare operație de copil, așa am înțeles, trebuia să lase copilul deschis 24 de ore ca să vadă dacă mai sunt complicații. Din păcate, a făcut o pneumonie și nu a reușit operația”, a povestit tehnicianul, în urmă cu ceva timp.