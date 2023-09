Surpriza anului în showbiz-ul din România. Laurențiu Reghecampf este din nou tată! Corina Caciuc a confirmat

Surpriza anului în showbiz-ul românesc! Laurențiu Reghecampf ar urma să devină din nou tătic, actuala parteneră de viață fiind însărcinată cu cel de-al doilea copil. Corina Caciuc se pare că a confirmat totul, astfel că cei doi sunt în culmea fericirii. Modul inedit prin care a făcut anunțul.

Laurențiu Reghecampf va fi tată din nou

Este motiv de fericire maximă în familia lui Laurențiu Reghecampf. Iubita lui, Corina Caciuc, se pare că este din nou însărcinată, astfel că aceasta ar urma să devină mamă pentru a doua oară.

Iubita fostului antrenor de la Universitatea Craiova a postat o imagine cu un tort pe pagina sa de Facebook, cu ocazia zilei acestuia de naștere. Iar mesajul este unul cât se poate de sugestiv: ”La mulți ani, iubirea mea! 1+1=4” care, cel mai probabil, este anunțul unei noi sarcini.

Liam va deveni fratele mai mare

”Happy Birthday to the most important man in the world to me! You are my hero and always will be, dad” (”La mulți ani celui mai important bărbat din lume pentru mine. Ești eroul meu și mereu vei fi așa, tată”), a scris tânăra originară din Deva, în dreptul fotografiei.

Mai mult decât atât, aceasta a scris și un hashtag care ridică multe semne de întrebare: #bigbrother. Adică „fratele mai mare” ceea ce indică faptul că ar fi pe drum un frățior sau o surioară.

Desigur, felicitările nu au întârziat să apară, astfel că fanii sunt extrem de bucuroși pentru faptul că este posibil ca familia să se mărească.

O familie fericită

Tehnicianul în vârstă de 49 de ani trăieşte de o perioadă bună de timp o frumoasă poveste cu dragoste cu Corina Caciuc. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada în care era căsătorit cu Anamaria Prodan și, după un scandal imens care a ținut mult timp primele pagini ale ziarelor, el a rămas alături de femeia care i-a dăruit al treilea băiat.

De altfel, Reghe se afișează tot mai des în mediul online cu noua lui familie, după divorțul de Anamaria Prodan, iar internauții îl pot vedea adesea în rolul de tată și de iubit, nu doar ca antrenor de fotbal.

Acesta postează adesea fotografii cu iubita lui și fiul lor, Liam, care a împlinit un anișor pe 19 mai 2022.

