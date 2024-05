Câți bani vei primi la pensie după 30 de ani de muncă. Formula după care se calculează suma

Fără îndoială, mulți dintre cei care se apropie de vârsta de pensionare se întreabă ce pensie vor încasa după zeci de ani de muncă. Noua lege a pensiilor va intra în vigoare la începutul lui septembrie și stabilește, printre altele, schema după care se calculează pensiile. Prin urmare, românii își pot calcula singuri veniturile.

Ce pensie vei primi după 30 de ani de muncă

După cum vă spuneam, de la 1 septembrie 2024 intră în vigoare noua lege a pensiilor. Legea 360/2023 stabilește schema după care se calculează pensiile și care a stat la baza aplicării principiului contributivității. Așadar, cei care urmează să iasă la pensie își pot calcula singuri veniturile.

În repetate rânduri, specialiștii Ministerului Muncii au explicat cum se calculează pensia. Cu ajutorul acestei formule, românii își pot estima veniturile pe care le vor primi după retragerea din câmpul muncii cu o acuratețe de 100%.

„În noua lege a pensiilor (Legea nr. 360/2023, art. 85, alin. 7), punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, explică autoritățile, potrivit Gândul.

Formula după care se calculează venitul

Dacă vrei să afli câți bani vei primi la pensie după decenii de muncă, trebuie să știi că formula de calcul este destul de simplă. De această dată vom lua ca exemplu un pensionar care a avut un salariu brut de 5.000 de lei și o vechime de 30 de ani.

În această situație, formula de calcul este următoarea: 0,73648 (Punctajul anual) x 30 (Numărul de ani de vechime) + 0,5 (punctele de stabilitate) x 5 (numărul de ani munciți suplimentar peste vechimea de 25 de ani). Cele 24,5944 puncte de pensie rezultate se vor înmulți cu 81 de lei (VPR), iar astfel va ieși o pensie de 1992 de lei. Așadar, pensionarul nostru va încasa pensia mărită cu 500 de lei.

Punctele de stabilitate

De menționat este și faptul că, numărul de puncte realizat de o persoană asigurată în sistemul public de pensii se obține din însumarea punctajelor anuale ale acesteia și a numărului de puncte de stabilitate. În ceea ce privește punctajul anual al asiguratului, acesta se determină împărțind la 12 sumele punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Pentru fiecare stagiu de cotizare realizat peste 25 de ani se acordă un număr de puncte de stabilitate. Mai precis, pentru fiecare an realizat peste 25 de ani se acordă 0,50 puncte. În schimb, pentru fiecare an realizat peste 30 de ani se acordă 0,75 puncte, iar un 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani. Acum că am aflat toate aceste detalii, iată și care sunt perioadele asimilate vechimii. Mai precis, este vorba despre perioadele în care asiguratul: