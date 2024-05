Când intră pensiile pe card în luna iunie 2024. Anunț major pentru pensionarii din România

După schimbarea din luna mai, când s-a decis ca plățile să fie realizate înainte de Paște, a fost făcut un anunț important pentru pensionarii de la noi din țară. Când ar trebui să intre pensiile pe card în luna iunie 2024. Precizarea făcută de Casa Națională de Pensii.

În luna mai, s-a decis ca plata pensiilor să se facă mai devreme, pe 3 mai 2024, astfel încât oamenii să își poată face liniștiți pregătirile pentru Paște.

Acum însă se va reveni la calendarul normal, ceea ce înseamnă că pensionarii vor fi nevoiți să se descurce o perioadă mai lungă cu banii din pensia de luna trecută.

În aceste condiții, Casa Națională de Pensii a transmis că pensiile care intră pe card vor fi alocate pe data de 12 iunie 2024, cel mult 13 iunie.

În aceste zile, până la finalul lunii mai, se va da startul procesului de recalculare a pensiilor, a anunțat ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Ministrul a punctat că noua lege aduce echitate în sistemul public și că nicio pensie nu va scădea, păstrându-se cuantumul favorabil.

„Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru.

Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii. Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei.

Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate. Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, a mai spus ministrul Muncii.