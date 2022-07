Câți bani va încasa Irina Begu pentru calificarea în finala turneului de la Palermo. Irina-Camelia Begu, locul 45 WTA şi cap de serie 6, s-a calificat în finala turneului de la Palermo, după ce a trecut, ieri noapte, în trei ore şi 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de jucătoarea spaniolă Sara Sorribes Tormo, locul 41 WTA.

„Sunt fericită că am reușit să câștig, a fost o luptă dificilă! În primul set nu am fost calmă deloc, am făcut multe greșeli și nu am pus prea multe mingi în teren. Dar în seturile doi și trei am jucat mai agresiv, am luat mingea mai repede. Mi-au rămas puține cuvinte acum… Mă aștept ca fanii să țină cu ea în finală (n.r. – cu Lucia Bronzetti), dar am experiență, sunt de mulți ani în circuit și voi încerca să joc cel mai bun tenis”, este prima reacție a Irinei Begu după meciul cu Sara Sorribes Tormo, încheiat târziu în noaptea de sâmbătă.