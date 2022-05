Câți bani primește Adrian Enache pentru un concert alături de fata lui. Prețul e piperat EXCLUSIV

Adrian Enache are o relație extrem de frumoasă cu fiica sa, atât ca tată, cât și ca artist. Înzestrată cu talent, după cum însuși artistul ne-a mărturisit, tânără face spectacol pe scenă, alături de părintele său. Ambii sunt ceruți, la pachet, iar onorariul lor, pentru un show de 90 de minute, atunci când este vorba de o nuntă sau un eveniment privat, în care cei doi abordează mai multe stiluri muzicale, ajunge și la 5000 de euro.

La 26 de ani, Diana, fiica lui Adrian Enache, calcă deja pe urmele celebrului său tată, care nu a ascuns niciodată faptul că a sprijinit-o în carieră, încă de când s-a lansat, mai ales că este foarte talentată. Artistul a dezvăluit, pentru impact.ro, că în prezent primește foarte multe cereri pentru conceptul tată-fiică, pe care l-a promovat, iar pentru un show în doi, de 90 de minute, la vreo nuntă sau eveniment privat, onorariul ajunge și la 5000 de euro.

De asemenea, potrivit propriilor sale mărturisiri, Adrian Enache „vinde” foarte bine, tot pe aceeași sumă, și „pachetul” de trei, mai precis un show la care mai participă și Rareș, bunul său prieten, alături de artist și fiica sa.

Pe lângă ofertele „la pachet”, pe care le are, Adrian Enache merge și singur la concerte. Recent, pentru a ajunge la timp de la Cluj, unde avusese un concert, la Oradea, unde urma să cânte, acesta a beneficiat chiar de un elicopter privat.

„Mă cheamă lumea, parcă acum m-au descoperit. Am fost recent la Pitești, am avut cea mai mare surpriză să văd cum publicul îmi cânta piesele. „A venit Freddy Mercury la noi”, așa au zis. Am fost în juriu la festivalul internațional lansat online acum trei ani, care s-a ținut fizic, și la zilele orașului. Azi noapte am avut alte trei evenimente, la Cluj și Oradea. Au trimis elicopterul să mă ia de la Cluj, ca să pot ajunge la timp, pentru că apoi trebuia să mă și întorc”, ne-a mai spus artistul.