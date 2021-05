Câți bani plătesc, de fapt, giganții Lidl și Kaufland pentru un magazin construit la ”cheie” în România

Lanțurile de magazine Lidl și Kaufland sunt parte a grupului german Schwarz Group. La ora actuală, Kaufland operează peste 20 de hypermarketuri la nivel național, în timp ce Lidl a ajuns la o rețea de peste 220 de magazine.

Câți bani plătesc, de fapt, giganții Lidl și Kaufland pentru un magazin în România

De asemenea, compania are patru centre logistice. De precizat este că o unitate Lidl are în jur de 1.300 de mp şi în jur de 150 de locuri de parcare. Dacă te întrebi câți bani plătesc giganții Lidl și Kaufland pentru un magazin construit ”la cheie„, în România, ei bine, trebuie să știi vă suma variază între 500.000 și 800.000 de euro pentru locația gata construita. Depinde și de mărimea magazinului, evident. Dacă îl fac de la zero, un magazin poate costa și 10 milioane.

Discounterul german Lidl este pe locul trei în topul vânzărilor din țara noastră. Amintim că Kaufland a inaugurat la începutul lunii mai 2020 al 14-lea magazin din București și al 130-lea din România, devenind cel mai mare retailer din țară după cifra de afaceri.

Kaufland a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 11,87 miliarde lei (circa 2,27 miliarde euro), în creștere cu circa 9% față de anul 2018. De menționat este că până în 2024, retailerul german vrea să ajungă la 160 de magazine în țara noastră, de la 132 în prezent.

În plus, cifra de afaceri a retailului alimentar din România a fost de 107 miliarde de lei în anul 2018, cu aproape 67% mai mare decât nivelul din 2009 și 9,6% față de 2017, conform unei analize KeysFin. Specialiștii au estimat depășirea pragului de 112 de miliarde de lei în 2019, pentru ca, în 2020, ritmul de creștere să se dubleze cel puțin, la aproape 125 de miliarde de lei, pe fondul panicii cauzate de pandemie.

Despre Kaufland și Lidl

Kaufland este un lanț de hipermarketuri din Germania, parte a grupului Schwarz, ce deține și retailerul de discount Lidl. Kaufland a deschis primul său magazin în 1984 în Neckarsulm, după care s-a extins rapid și a devenit lider în ceea ce a fost anterior Germania de Vest.

În anul 2014, grupul Schwarz a devenit astfel, cel mai mare grup de retail din Europa, având afaceri de aproape 80 miliarde euro.

La ora actuală, Kaufland deține peste 1200 de magazine, dintre care mai mult de 650 se află în Germania. Dar Kaufland mai operează și în alte țări din Europa Centrală și de Est, precum Cehia, Polonia, Croația, Slovacia, România, Republica Moldova și Bulgaria.

Mai mult, Kaufland vrea să se extindă în anii următori cu alte filiale în Australia.