Scandal fără precedent la Kaufland România. Ce s-a întâmplat într-un magazin, momentul care i-a uluit pe oameni

Ieri, în Vinerea Mare, a izbucnit un conflict în magazinul Kaufland Tudor Vladimirescu, din Iași. Astfel, un client care a vrut să achite cumpărăturile cu cardul a spus că i s-a cerut să plătească de două ori, din cauza unei erori a angajatului.

Prin urmare, acesta a chemat Poliția întrucât reprezentanții magazinului nu au dorit să rezolve problema, a susținut reclamantul, conform BZI.

Dan C., unul dintre clienții fideli ai acestui magazin, a spus pentru BZI că a dorit să plătească cumpărăturile cu cardul. Tranzacția a fost aprobată, dar în momentul în care a intervenit la casa de marcat un angajat al acestui magazin, lucrurile s-au schimbat.

„Am fost acum o oră și jumătate (n.r.- în jur de ora 12:00) în magazinul Kaufland din Tudor Vladimirescu, am pus mai multe produse în coș, am plătit cu cardul, iar tranzacția a fost aprobată. Un domn a venit la casa de marcat, a apăsat pe un buton și a resetat sistemul. Când a venit doamna casieră să încaseze banii, a zis că tranzacția nu apare pe casa de marcat și e ca și cum nu am plătit.

Era ca și cum banii ar fi blocați pe drumul de la bancă spre comerciant și mi s-a spus că trebuie să plătesc din nou produsele. Era vorba de 56 de lei, nu o sumă mare, neapărat, dar nu asta contează.

Am solicitat să vină un șef de magazin. A venit, am cerut un bon, ceva la mână care să demonstreze că nu au intrat banii în casa de marcat. Acesta mi-a zis să sun la bancă, să anulez tranzacția. Adică rezolvă-ți problema ta, nu e problema noastră. Nu cred că a fost o eroare de sistem, ci o greșeală a angajatului”, a povestit spune Dan C, potrivit sursei citate.