Câți bani pierd transportatorii români după ratarea intrării în Schengen. Suma este colosală, a ieșit scandal EXCLUSIV

Transportatorii români vor continua să piardă lunar 200 de milioane de euro, din cauza ratării de către politicieni a obiectivului ca România să devină oficial membru al Spațiului Schengen. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că suma avansată ar putea fi lesne depășită în realitate.

Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre această situație paguboasă:

El mai susține însă că și statul român are de suportat pagube, fiindcă transportatorii rutieri asigură anual 6 sau chiar 7% din totalul Produsului Intern Brut (PIB), iar o scădere a cifrei de afaceri a transportatorilor se oglindește și la alte nivele, inclusiv cel national:

„Dacă am fi reușit să intrăm în Spațiul Schengen, cifra de afaceri a companiilor din domeniul transporturilor rutiere ar fi crescut cu minimum 5 procente. Era posibilă și o creștere de zece procente, dar 5% era garantat! Așa, vom continua să înfruntăm răul, pierderile și cozile imense la tiruri prin diverse vămi.

Anul acesta, spre exemplu, am fost uluit să văd cu ochii mei o coadă incredibilă de tiruri, pe zeci de kilometri la Negru Vodă, adică chiar lângă Vama Veche. Dacă cu Calafat, Ruse, Nădlac, Borș sau alte puncte vamale eram deja obișnuiți, ca să spun așa, când am văzut coada aia de la Negru Vodă, am rămas fără cuvinte”, susține Augustin Hagiu pentru Playtech Știri.