Câți bani investește Simona Halep pe lună în echipa de hochei pe care o are. Suma nu este deloc mică

Simona Halep câștigă sume exorbitante din tenis și din contractele de sponsorizare pe care le are cu firme de renume la nivel mondial, la care se adaugă și banii obținuți din afacerile sale. Campioana de la Wimbledon a decis să investească o parte din bani într-o echipă de hochei de fete și este foarte mândră de această realizare.

Simona Halep investește bani într-o echipă de hochei de fete

Fostul lider mondial a investit o importantă sumă de bani în hochei, în anul 2017, când s-a alăturat inițiativei lui Ion Țiriac. Afaceristul susține că echiparea jucătoarelor nu costă foarte mult, undeva în jurul a 10.000 de euro, însă patinoarul „înghite” foarte mulți bani, aproximativ 700.000 de euro pe an.

Echipa de hochei Simona Halep este încadrată la categoria de vârstă U10. Recent, echipa a participat la un turneu amical în Slovacia și a oferit o demonstrație de forță împotriva unor echipe de băieți U10 și U8. Simona este mândră de fetele din echipă.

„Le-am văzut pe fete jucând contra băieţilor şi pot spune că sunt minunate. Au o tactică de joc bine definită, care de altfel a fost dobândită în urma antrenamentelor intensive”, a declarat sportiva.

Ion Țiriac a lăudat inițiativa Simonei Halep, dar precizează că nu înțelege de ce jucătoarea de tenis a vrut neapărat să aibă echipa ei.

„Sunt mândru şi fericit că după nici un an îi avem pe gheaţă pe aceşti copii care fac 4-5 antrenamente pe săptămână. I-am văzut acum şi am rămas stupefiat. Se vede că aceşti copii au un viitor în hochei. Sunt două echipe şi vom mai face. Aceste echipe sunt susţinute de sponsori. Iar pentru o raţiune pe care eu nu am înţeles-o, Simona Halep vrea echipa ei de hochei. Iar aceşti sponsori plătesc întreţinerea acestui patinoar”, a declarat Țiriac.

Simona Halep a câștigat din tenis peste 33 de milioane de dolari, din care peste 5 milioane doar în anul 2019.