Câți bani ia Roxana Ciuhulescu la Survivor România 2022. PRO TV a băgat mâna adânc în buzunar EXCLUSIV

A condus peste 1.000 de mașini, motociclete, karturi și ATV-uri. Iubește caii putere, sporturile extreme și călătoriile. A luptat și în ring, dar a pozat și în Playboy. Este soție și mamă a doi copii. Roxana Ciuhulescu pare că le-a făcut cam pe toate, însă iată că femeia cu cele mai lungi picioare din showbizul românesc nu spune „pas” provocărilor. La cei 42 de ani se declară pregătită fizic și mental pentru cea pe care o consideră a fi o „experiență incredibilă”: Survivor România 2022. Răsplata, cel puțin cea financiară, va și ea pe măsură, căci PRO TV i-ar oferi bani frumoși pentru fiecare săptămână de rezistență în jungla dominicană.

După ce vreme de 13 ani Roxana Ciuhulescu a prezentat cunoscuta emisiune „Pro Motor”, se poate spune că fosta prezentatoare de televiziune a revenit la postul TV care i-a conferit cea mai mare notorietate: Pro TV. Deși renunțase să se mai implice în alte proiecte în domeniul care a consacrat-o, iată că vedeta a acceptat provocarea Survivor România 2022, într-un moment în care se „dezlipise”, cumva, total de televiziune.

Sportul, activitate pe care o practică de vârsta de 4 ani, nu a părăsit-o, însă, nicicând, iar de aproximativ doi ani este consilier în cadrul Minis­terul Tineretului şi Sportului (MTS). Totuși, după cum mărturisea recent, a început să ducă dorul televiziunii, un domeniu în care știa însă că nu are de gând să revină oricum.

Roxana Ciuhulescu a acceptat propunerea de la a participa la show-ul Survivor România, care, din acest an, se vede la PRO TV. Un show în care efortul, dar și răsplata sunt pe măsură, câștigătorul competiției primind un premiu în valoare de 100.000 de euro. În acest show, vedeta de 1,90 m face parte din echipa Faimoșilor și speră să reziste măcar două luni, conform spuselor ei.

De altfel, s-a pregătit intens pentru această provocare, pe care o consideră „incredibilă”, lucrând la trupul și la mentalul său alături de profesioniști.

„În ultimele zile am reluat antrenamentele speciale. Cu ajutorul lui Marian Ivana, un antrenor cu care am mai colaborat și care m-a aruncat și în ringul de box, am trecut la efectuarea de antrenamente de supraviețuire.

Am ales pentru câteva zile și un antrenament special la munte. Este pentru prima data când mă implic într-un reality-show și vreau să mă prezint fizic și psihic cât mai bine. Îmi propun să fac față măcar primele două luni!”, spunea pentru Playtech.ro Roxana Ciuhulescu.