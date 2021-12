Roxana Ciuhulescu scoate „armele grele” pentru Survivor România. Ce decizie radicală a luat vedeta EXCLUSIV

Cum se pregătește vedeta cu cele mai lungi picioare din showbizul românesc pentru marea confruntare de la „Survivor 2022”? Roxana Ciuhulescu face deja antrenamente fizice de supraviețuire, dar a apelat și la diete speciale, pentru a fi în cea mai bună formă în Republica Dominicană.

Roxana Ciuhulescu, 42 de ani, cunoscută și ca vedeta cu cele mai lungi picioare din întreg showbizul românesc, susține că se pregătește de zor pentru marea confruntare în care a acceptat să intre în chiar primele zile ale noului an, „Survivor” 2022. Vedeta a căror picioare măsoară 1,20 metri urmează deja un program special, menit să-i asigure o formă fizică de zile mari, înaintea durei confruntări care o așteaptă.

„În ultimele zile am reluat antrenamentele speciale. Cu ajutorul lui Marian Ivana, un antrenor cu care am mai colaborat și care m-a aruncat și în ringul de box, am trecut la efectuarea de antrenamente de supraviețuire.

Am ales pentru câteva zile și un antrenament special la munte. Este pentru prima data când mă implic într-un reality-show și vreau să mă prezint fizic și psihic cât mai bine. Îmi propun să fac față măcar primele două luni!”, a declarat pentru Playtech.ro fosta vedetă a celor de la „Pro Motor”.