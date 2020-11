Câți bani ia Cristina Șișcanu pentru o postare. Tariful ei e șocant de mare

Cristina Șișcanu este una din jurnalistele adorate pe internet, mai cu seamă de când a acceptat provocarea de la „Bravo, ai stil”. Cât câștigă soția lui Mădălin Ionescu pentru o postare? Aceasta i-a surprins până și pe jurații emisiunii când a spus suma.

Cristina Șișcanu este una din jurnalistele îndrăgite de la noi, cu toate că este de ani buni în domeniul acesta notorietatea ei a venit odată cu aparițiile la brațul lui Mădălin Ionescu. Acum, însă, se bucură de și o mai mare vedere datorită provocării acceptate în cadrul show-ului „Bravo, ai stil”. Aceasta a fost destul de transparentă încă de la începutul show-ului, motiv pentru care nu s-a înlăturat expunerii chiar și când a venit vorba de sumele pe care le ia din online. Chiar și cei trei jurați au rămas uimiți de cât câștigă soția lui Ionescu pentru o postare pe rețelele de socializare. Chiar și unii fani ai emisiunii au rămas uimiți cu privire la tariful acesteia, dat fiind faptul că nu este una din vedetele de top din România.

Maurice a fost cel care a provocat-o în emisiune să spună tarifele din cadrul reclamelor și promovărilor pe paginile oficiale personale. „Dar ce tarife ai tu? Chiar vreau să aflu. Ce tarife ai tu de exemplu pentru o postare pe Instagram, aş vrea să ştiu. Între cât şi cât”, a întrebat-o Maurice Munteanu pe Cristina Şişcanu. „Nu pot să spun. 500, 700 de euro, depinde. Chiar vreau să vă spun că mi-a părut rău că am cerut o dată aşa de puţin pentru că a fost un video pe care l-am postat şi pe facebook şi a făcut peste un milion de vizualizări”, a spus Cristina Şişcanu. „Erai goală?”, a întrebat Botezatu. „Nu, eram într-un sacou, o postare în magazinul respectiv, e un brand mare de articole sportive şi mi-a părut rău că am cerut doar atât că a fost o postare cu succes”, a mai spus Cristina Şişcanu.

„Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist. Și dacă nu am mers la sala, nu am voie sa port costum de baie? Sau ar trebui sa stau ascunsa? Doamnelor, fiți mai relaxate! Singure va creati frustrări . Eu nu am frustrări chiar dacă ar “trebui” sa mai pierd câteva kg și sa fiu mai tonifiata conform unor “standarde” impuse de nu știu cine!’

