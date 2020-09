Cristina Șișcanu, detalii incendiare din intimitate. Cum a cerut-o, de fapt, Mădălin Ionescu în căsătorie

Cristina Șișcanu a dat detalii incendiare despre seara în care a fost cerută în căsătorie. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat în momentul în care a spus ”DA”!

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au cunoscut cu 11 ani în urmă. La acea vreme el era prezentatorul emisiunii ”Acces Direct” difuzată de Antena 1, iar Cristina era reporter. În ciuda faptului că prezentatorul TV era căsătorit și Cristina se afla într-o relație, sentimentele dintre ei au fost mai puternice.

Cei doi au decis să dea o șansă poveștii lor de iubire, iar acum se iubesc necondiționat și au o fetiță care le face viața de zi cu zi mai bună. Nu foarte mulți știu însă, cum a fost cerută Cristina Șișcanu în căsătorie. Iată că, vedeta a spus totul.

”Ieșisem de la duș și aveam doar prosop pe cap, iar Mădălin era gol în dormitor și mă aștepta. A avut și flori și inelul de logodnă. A avut totul, dar nu a apucat să își pună costumul. Am râs datorită sau din cauza ținutelor lipsă. Am spus ‘da’, după care a urmat o noapte de amor”, a declarat Cristina Șișcanu, potrivit Cancan.ro .

Deși viața personală merge ca pe roate, vedeta nu își neglijează nici viața profesională. Doar cu câteva luni în urmă, Cristina a participat la ”Survivor România”. Ea a părăsit competiția, după ce a fost propusă spre eliminare de către colegii ei din echipa Faimoșii.

”Era greu, foarte greu, mai ales pentru colegii mei bărbați. Eu eram obișnuită cu dietele, și mă descurcam, dar unii dintre noi… nu. Vă pot spune că, timp de patru zile, nu am mâncat nimic în junglă și mergeam la concurs. Nu am câștigat probele și nu aveam hrană. Îmi amintesc că, la un moment dat, războinicii au dorit să ne dea din rația lor, le era probabil milă de noi, dar regulamentul nu permitea.

A fost o experiență interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul ”Survivor”. Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit”, a dezvăluit Cristina pentru wowbiz.ro.