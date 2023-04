Câţi bani făcea Deea Maxer înainte de divorţ. Declaraţii despre veniturile familiei

Soții Dinu și Deea Maxer i-au șocat pe români când și-au anunțat, la finalul lunii martie, despărțirea. Unii sunt de părere că starea financiară precară ar fi fost motivul pentru care cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Iată câţi bani făcea Deea Maxer înainte de divorţ. Tatăl copiilor săi a dezvăluit totul, fără nicio jenă.

Pe data de 28 martie, soții Maxer și-au anunțat divorțul, după aproape două decenii de mariaj. Sărăcia i-a împins la divorț pe Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru, cunoscut bioterapeut, așa este de părere. Aceasta a explicat că, în momentul în care familiile nu mai au bani, apar și numeroase probleme.

În ultima perioadă, în România, situația financiară precară a fost primul motiv al destrămării cuplurilor, a explicat vedeta, care a oferit drept exemplu cazul soților Maxer.

Afirmațiile bioterapeutului au fost atent analizate de publicul larg. Românii și-au adus aminte cum Dinu Maxer susținea, într-un interviu acordat presei românești în urmă cu mai mult timp, că reorientarea lui și a partenerei sale în carieră a avut loc din cauza lipsei de activitate artistică.

Nici Dinu, nici Deea Maxer nu au renunțat la a compune piese muzicale, însă veniturile pe care le încasau din drepturile de autor erau destul de mici, astfel încât partenerii au fost nevoiți să se gândească la o altă modalitate de a câștiga bani. În pandamie, artista a primit o ofertă privind un sistem Multi-Level Marketing (MLM).

Deea Maxer a dat curs ofertei și a ajuns să câștige, din vânzare de produse, câteva mii de euro pe lună. Potrivit fostului său soț, ar fi vorba despre aproximativ 3.000 de euro. Dinu Maxer a mărturisit că nu încasa aceleași sume precum mama copiilor săi, însă nici foarte rău nu ar fi dus-o.

„Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3.000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia. Are o echipă sub ea, inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut. Inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine”, spunea Dinu Maxer pentru WowBiz.ro.